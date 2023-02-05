В Тюменской области семьям участников СВО хотят дать бесплатную одежду и обувь

06 февраля 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

Нуждающиеся тюменцы, чьи родные отправились на СВО, могут получить новую льготу от властей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Родителям, супругам, детям, бабушкам и дедушкам тюменцев, участвующих в спецоперации, хотя дать право на получение услуг по социальному обслуживанию. Соответствующий проект постановления разработан департаментом социального развития региона. В случае его принятия нуждающиеся тюменцы будут получать одежду, обувь, а также психологическую и правовую помощь за счет бюджета. «Дополнить постановление обстоятельством, при наличии которого гражданин признается нуждающимся в соцобслуживании. Таковым признать наличие потребности в обеспечении одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости, в получении социально-психологической, социально-правовой помощи у членов семей военнослужащих, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции», — говорится в изменениях в областной закон. Речь идет о родителях, супругах, несовершеннолетних детях (и получающих образование, до достижения 23 лет), бабушках и дедушках участников СВО. В число последних входят росгвардейцы, мобилизованные и добровольцы. В настоящее время проект постановления правительства Тюменской области еще не принят. Он проходит экспертизу.

Родителям, супругам, детям, бабушкам и дедушкам тюменцев, участвующих в спецоперации, хотя дать право на получение услуг по социальному обслуживанию. Соответствующий проект постановления разработан департаментом социального развития региона. В случае его принятия нуждающиеся тюменцы будут получать одежду, обувь, а также психологическую и правовую помощь за счет бюджета. «Дополнить постановление обстоятельством, при наличии которого гражданин признается нуждающимся в соцобслуживании. Таковым признать наличие потребности в обеспечении одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости, в получении социально-психологической, социально-правовой помощи у членов семей военнослужащих, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции», — говорится в изменениях в областной закон. Речь идет о родителях, супругах, несовершеннолетних детях (и получающих образование, до достижения 23 лет), бабушках и дедушках участников СВО. В число последних входят росгвардейцы, мобилизованные и добровольцы. В настоящее время проект постановления правительства Тюменской области еще не принят. Он проходит экспертизу.