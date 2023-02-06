Рыбак выложил фотографии своего улова после того, как побывал на озере Яровое в Курганской области. Сообщение было опубликовано в группе «Рыбалка В Кургане 45 RUS».
«С 00:00 и до 01:30, как на катке. На всем Яровом сидел один. С озера тронулся в 02.02. Рядом стояло четыре палатки, они свернулись где-то в 22:00. У них было очень все печально. Карась весь едовой и весь зачетный, один так вообще монстр! Мелочи совсем нет», — написал подписчик группы Олег Константинович.
О том, что более 50 карасей жителю Кургана удалось поймать за несколько часов во время отдыха с женой и дочкой, URA.RU писало ранее. Рыбак также выложил фото со своим уловом в соцсети.
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