06 февраля 2023
05 февраля 2023

Рыбак похвастался крупным уловом карасей на курганском озере. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя рыбалка на реке Обь. Сургут , зимняя рыбалка, удочка, лунка
По словам рыбака, ночью на озере он был один Фото:

Рыбак выложил фотографии своего улова после того, как побывал на озере Яровое в Курганской области. Сообщение было опубликовано в группе «Рыбалка В Кургане 45 RUS».

«С 00:00 и до 01:30, как на катке. На всем Яровом сидел один. С озера тронулся в 02.02. Рядом стояло четыре палатки, они свернулись где-то в 22:00. У них было очень все печально. Карась весь едовой и весь зачетный, один так вообще монстр! Мелочи совсем нет», — написал подписчик группы Олег Константинович.

О том, что более 50 карасей жителю Кургана удалось поймать за несколько часов во время отдыха с женой и дочкой, URA.RU писало ранее. Рыбак также выложил фото со своим уловом в соцсети.

По словам рыбака, клев начался после полуночи
Фото:

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Рыбак выложил фотографии своего улова после того, как побывал на озере Яровое в Курганской области. Сообщение было опубликовано в группе «Рыбалка В Кургане 45 RUS». «С 00:00 и до 01:30, как на катке. На всем Яровом сидел один. С озера тронулся в 02.02. Рядом стояло четыре палатки, они свернулись где-то в 22:00. У них было очень все печально. Карась весь едовой и весь зачетный, один так вообще монстр! Мелочи совсем нет», — написал подписчик группы Олег Константинович. О том, что более 50 карасей жителю Кургана удалось поймать за несколько часов во время отдыха с женой и дочкой, URA.RU писало ранее. Рыбак также выложил фото со своим уловом в соцсети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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