Тюменский депутат призвал выдать школьной охране огнестрельное оружие

07 февраля 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Депутат гордумы Тюмени выступил за снабжение школьной охраны огнестрельным оружием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Тюменской гордумы от КПРФ Юрий Дранчук призвал выдавать охранникам в школах огнестрельное оружие, чтобы противостоять «вооруженным бандитам». Об этом он заявил на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению. «В школах должны находиться охранники с летальным оружием. Речь идет о безопасности наших детей», — заявил Дранчук. Депутату возразил заместитель мэра Кухарука Петр Вагин. «Конечно, идеально посадить целую вооруженную группу, но сделать такое невозможно. В школе сидит лицензированный сотрудник. Он вызывает по тревожной кнопке группу, которая обеспечивает эту работу», — ответил Вагин. Тюменские школы регулярно подвергаются телефонным звонкам с угрозами о минировании. Я январе этого года в городе задержали 13-летнего подростка, который сообщал о взрывоопасных предметах в зданиях тюменских школ.

Депутат Тюменской гордумы от КПРФ Юрий Дранчук призвал выдавать охранникам в школах огнестрельное оружие, чтобы противостоять «вооруженным бандитам». Об этом он заявил на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению. «В школах должны находиться охранники с летальным оружием. Речь идет о безопасности наших детей», — заявил Дранчук. Депутату возразил заместитель мэра Кухарука Петр Вагин. «Конечно, идеально посадить целую вооруженную группу, но сделать такое невозможно. В школе сидит лицензированный сотрудник. Он вызывает по тревожной кнопке группу, которая обеспечивает эту работу», — ответил Вагин. Тюменские школы регулярно подвергаются телефонным звонкам с угрозами о минировании. Я январе этого года в городе задержали 13-летнего подростка, который сообщал о взрывоопасных предметах в зданиях тюменских школ.