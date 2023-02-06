06 февраля 2023

Тюменский депутат призвал выдать школьной охране огнестрельное оружие

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Акция, приуроченная ко дню солидарности борьбы с терроризмом. Курган, оружие, пм, макаров, пистолет макарова, огнестрельное
Депутат гордумы Тюмени выступил за снабжение школьной охраны огнестрельным оружием Фото:

Депутат Тюменской гордумы от КПРФ Юрий Дранчук призвал выдавать охранникам в школах огнестрельное оружие, чтобы противостоять «вооруженным бандитам». Об этом он заявил на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.

«В школах должны находиться охранники с летальным оружием. Речь идет о безопасности наших детей», — заявил Дранчук.

Депутату возразил заместитель мэра Кухарука Петр Вагин. «Конечно, идеально посадить целую вооруженную группу, но сделать такое невозможно. В школе сидит лицензированный сотрудник. Он вызывает по тревожной кнопке группу, которая обеспечивает эту работу», — ответил Вагин.

Тюменские школы регулярно подвергаются телефонным звонкам с угрозами о минировании. Я январе этого года в городе задержали 13-летнего подростка, который сообщал о взрывоопасных предметах в зданиях тюменских школ.

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Депутат Тюменской гордумы от КПРФ Юрий Дранчук призвал выдавать охранникам в школах огнестрельное оружие, чтобы противостоять «вооруженным бандитам». Об этом он заявил на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению. «В школах должны находиться охранники с летальным оружием. Речь идет о безопасности наших детей», — заявил Дранчук. Депутату возразил заместитель мэра Кухарука Петр Вагин. «Конечно, идеально посадить целую вооруженную группу, но сделать такое невозможно. В школе сидит лицензированный сотрудник. Он вызывает по тревожной кнопке группу, которая обеспечивает эту работу», — ответил Вагин. Тюменские школы регулярно подвергаются телефонным звонкам с угрозами о минировании. Я январе этого года в городе задержали 13-летнего подростка, который сообщал о взрывоопасных предметах в зданиях тюменских школ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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