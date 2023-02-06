Курганец заявил, что в больнице усложнили выдачу льготных лекарств

07 февраля 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Пациент пожаловался, что ему нагрубили в поликлинике и отказались выдать рецепт в порядке живой очереди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Кургана Валерий Рогов завил, что в курганской поликлинике №2 усложнили выдачу рецептов на льготные лекарства для диабетиков. Мужчине в регистратуре отказались выдать карточку, а затем принять его в кабинете выписки лекарств без предварительной записи. После повторного обращения в тот же день рецепт выдали на месяц, а не на три месяца как было ранее, рассказал пациент URA.RU. «Раньше я приходил в кабинет выписки льготных рецептов, в порядке живой очереди получал рецепт на лекарства на три месяца. У персонала при этом меньше времени уходит на прием пациентов, экономия времени и ресурсов. В январе я пришел в поликлинику, но мне отказались выдать карточку, заявили, что я должен был заранее записаться на прием в кабинет выдачи льготных рецептов, а перед приходом посетить терапевта. И лекарства выписывают теперь только на месяц! Мне не показали документ, который регламентирует процедуру выдачи льготных лекарств, заявив, что правила действуют с 2022 года», — рассказал Рогов. Рогов возмущен тем, что процедура выдачи рецептов на льготные лекарства стала сложнее. По его словам, некоторым пожилым пациентам тяжело обращаться в больницу за рецептами каждый месяц. Он заявил, что готов обратиться с жалобой в депздрав и прокуратуру. Председатель диабетического общества Курганской области Наталья Воробьева сообщила URA.RU, что правила выдачи рецептов не менялись. «Ситуация с отказом в выписке на три месяца может возникнуть в конце года — выдают препараты на месяц, чтобы хватило всем пациентам, так как запас заканчивается», — отметила Воробьева. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что система выдачи лекарственных препаратов больным диабетом не менялась. «В поликлиниках для пациентов организована работа отдельных кабинетов выдачи рецептов на льготные лекарства по записи и в порядке живой очереди. По обеспечению пациентов лекарственными препаратами сроком на три месяца решение принимает лечащий врач», — говорится в ответе ведомства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Кургана Валерий Рогов завил, что в курганской поликлинике №2 усложнили выдачу рецептов на льготные лекарства для диабетиков. Мужчине в регистратуре отказались выдать карточку, а затем принять его в кабинете выписки лекарств без предварительной записи. После повторного обращения в тот же день рецепт выдали на месяц, а не на три месяца как было ранее, рассказал пациент URA.RU. «Раньше я приходил в кабинет выписки льготных рецептов, в порядке живой очереди получал рецепт на лекарства на три месяца. У персонала при этом меньше времени уходит на прием пациентов, экономия времени и ресурсов. В январе я пришел в поликлинику, но мне отказались выдать карточку, заявили, что я должен был заранее записаться на прием в кабинет выдачи льготных рецептов, а перед приходом посетить терапевта. И лекарства выписывают теперь только на месяц! Мне не показали документ, который регламентирует процедуру выдачи льготных лекарств, заявив, что правила действуют с 2022 года», — рассказал Рогов. Рогов возмущен тем, что процедура выдачи рецептов на льготные лекарства стала сложнее. По его словам, некоторым пожилым пациентам тяжело обращаться в больницу за рецептами каждый месяц. Он заявил, что готов обратиться с жалобой в депздрав и прокуратуру. Председатель диабетического общества Курганской области Наталья Воробьева сообщила URA.RU, что правила выдачи рецептов не менялись. «Ситуация с отказом в выписке на три месяца может возникнуть в конце года — выдают препараты на месяц, чтобы хватило всем пациентам, так как запас заканчивается», — отметила Воробьева. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что система выдачи лекарственных препаратов больным диабетом не менялась. «В поликлиниках для пациентов организована работа отдельных кабинетов выдачи рецептов на льготные лекарства по записи и в порядке живой очереди. По обеспечению пациентов лекарственными препаратами сроком на три месяца решение принимает лечащий врач», — говорится в ответе ведомства.