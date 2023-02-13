В Курганской области простятся с ефрейтором, погибшим в ходе СВО

Ефрейтор из Курганской области погиб в ходе СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В городе Шадринске (Курганская область) прощаются с ефрейтором Денисом Малышевым, погибшим во время военных действий в ходе спецоперации. Информация появилась в группе «Инцидент. Шадринск» в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе специальной военной операции погиб военнослужащий, житель города Шадринска Малышев Денис Викторович», — говорится в паблике. В областном военкомате подтвердили факт гибели военнослужащего, Мужчина погиб шестого февраля.

Мужчина отправился в зону военных действий добровольцем после объявления частичной мобилизации и подписал контракт, пояснили в комиссариате. Прощание с 44-летним шадринцем состоится 14 февраля в городском траурном зале «Реквием».

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. По словам президента России, это была вынужденная мера, направленная на защиту жителей Донбасса от геноцида.