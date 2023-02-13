13 февраля 2023
12 февраля 2023

В Курганской области простятся с ефрейтором, погибшим в ходе СВО

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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, снег, акция памяти, гвоздики, захоронение, цветы, похороны
Ефрейтор из Курганской области погиб в ходе СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В городе Шадринске (Курганская область) прощаются с ефрейтором Денисом Малышевым, погибшим во время военных действий в ходе спецоперации. Информация появилась в группе «Инцидент. Шадринск» в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе специальной военной операции погиб военнослужащий, житель города Шадринска Малышев Денис Викторович», — говорится в паблике. В областном военкомате подтвердили факт гибели военнослужащего, Мужчина погиб шестого февраля.

Мужчина отправился в зону военных действий добровольцем после объявления частичной мобилизации и подписал контракт, пояснили в комиссариате. Прощание с 44-летним шадринцем состоится 14 февраля в городском траурном зале «Реквием».

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. По словам президента России, это была вынужденная мера, направленная на защиту жителей Донбасса от геноцида.

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В городе Шадринске (Курганская область) прощаются с ефрейтором Денисом Малышевым, погибшим во время военных действий в ходе спецоперации. Информация появилась в группе «Инцидент. Шадринск» в соцсети «ВКонтакте». «В ходе специальной военной операции погиб военнослужащий, житель города Шадринска Малышев Денис Викторович», — говорится в паблике. В областном военкомате подтвердили факт гибели военнослужащего, Мужчина погиб шестого февраля. Мужчина отправился в зону военных действий добровольцем после объявления частичной мобилизации и подписал контракт, пояснили в комиссариате. Прощание с 44-летним шадринцем состоится 14 февраля в городском траурном зале «Реквием». Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. По словам президента России, это была вынужденная мера, направленная на защиту жителей Донбасса от геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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