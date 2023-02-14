Киев готовит ядерную провокацию против России: главное к 14 февраля

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Действия армии России в райне Чернобыльской АЭС якобы заразили территорию Украины, сообщает Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев планирует предоставить в ООН доказательства того, что действия российской армии в зоне Чернобыльской АЭС якобы привели к заражению значительных украинских территорий. URA.RU приводит главные новости к вечеру 14 февраля.

  • Киев вместе со своими партнерами готовит информационную провокацию против России. Об этом заявили в Минобороны РФ со ссылкой на межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию. Обвинения будут касаться действий армии России в зоне Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения, которые якобы способствовали радиоактивному заражению украинских территорий.
  • Боевые действия на Украине не закончатся в ближайшее время. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Он добавил, что не видит скорой победы Украины.
  • Германии следует перестать поставлять Украине кассетные боеприпасы. Такие поставки противоречат международному договору, который запрещает их. С таким призывом выступила депутат Бундестага Севим Дагделен в ходе заседания правительства.
  • Военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что подразделения ВСУ окружены под Бахмутом. Он отметил, что всего в котел попали 1,5 тысячи военных. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг эту информацию, добавив, что украинцы оказывают мощное сопротивление и Бахмут не будет взят в ближайшее время.
  • Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что под Бахмутом обе армии ведут ожесточенные бои. Он отметил, что после взятия Красной Горы присутствие бойцов ЧВК «Вагнера» будет более активными в регионе.
  • Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер раскрыл, что означают «великие события» 24 февраля, которые анонсировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что среди них могут быть: активизация боевых действий или создание провокаций в России.
  • Страны НАТО обсуждают вопрос поставок истребителей на Украину. Об этом рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтебнерг, отмечая, что вопрос отправки истребителей Киеву не стоит на повестке дня.
  • Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Пятым каналом заявил, что армия Украины стала использовать химическое оружие в конфликте на Украине из-за того, что ВСУ идут на «отчаянные меры». Эксперт отметил, что такое оружие запрещено международным конвенциями.

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Киев планирует предоставить в ООН доказательства того, что действия российской армии в зоне Чернобыльской АЭС якобы привели к заражению значительных украинских территорий. URA.RU приводит главные новости к вечеру 14 февраля.
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