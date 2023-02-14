Киев готовит «великое событие» против России

Минобороны: Киев готовит провокацию с обвинением РФ в заражении территорий близ Чернобыля
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Тактико-специальное учение «Атом-2019» по пресечению террористического акта на территории Снежинского и Озерского городских округов. Поселок Новогорный. Челябинская область , радиация, осторожно радиация
Киев собирается обвинить Россию в нарушении конвенции о ядерной безопасности, сообщили в Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев при поддержке стран Запада готовит информационную провокацию против России. Об этом заявил межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию.

«Киевским режимом при поддержке США и европейских стран завершается подготовка масштабной информационной провокации („великого события“) для обвинения Российской Федерации перед началом работы 22 февраля текущего год одиннадцатой чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН в якобы „грубом нарушении“ обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции», — говорится в заявлении штаба. Информацию передает Минобороны РФ.

Киевские власти собираются обвинить Россию в том, что действия российской армии в зоне Чернобыльской АЭС и в «зоне отчуждения» якобы привели к заражению значительных украинских территорий. Украина собирается предоставить «веские доказательства».

О взятии под контроль российской армией территории в районе Чернобыльской атомной электростанции сообщили в Минобороны России 25 февраля 2022 года. В настоящий момент на ЧАЭС работает миссия МАГАТЭ, передает телеканал 360.

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Киев при поддержке стран Запада готовит информационную провокацию против России. Об этом заявил межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию. «Киевским режимом при поддержке США и европейских стран завершается подготовка масштабной информационной провокации („великого события“) для обвинения Российской Федерации перед началом работы 22 февраля текущего год одиннадцатой чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН в якобы „грубом нарушении“ обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции», — говорится в заявлении штаба. Информацию передает Минобороны РФ. Киевские власти собираются обвинить Россию в том, что действия российской армии в зоне Чернобыльской АЭС и в «зоне отчуждения» якобы привели к заражению значительных украинских территорий. Украина собирается предоставить «веские доказательства». О взятии под контроль российской армией территории в районе Чернобыльской атомной электростанции сообщили в Минобороны России 25 февраля 2022 года. В настоящий момент на ЧАЭС работает миссия МАГАТЭ, передает телеканал 360.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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