Киев готовит «великое событие» против России

Минобороны: Киев готовит провокацию с обвинением РФ в заражении территорий близ Чернобыля

14 февраля 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

Киев собирается обвинить Россию в нарушении конвенции о ядерной безопасности, сообщили в Минобороны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев при поддержке стран Запада готовит информационную провокацию против России. Об этом заявил межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию. «Киевским режимом при поддержке США и европейских стран завершается подготовка масштабной информационной провокации („великого события“) для обвинения Российской Федерации перед началом работы 22 февраля текущего год одиннадцатой чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН в якобы „грубом нарушении“ обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции», — говорится в заявлении штаба. Информацию передает Минобороны РФ. Киевские власти собираются обвинить Россию в том, что действия российской армии в зоне Чернобыльской АЭС и в «зоне отчуждения» якобы привели к заражению значительных украинских территорий. Украина собирается предоставить «веские доказательства». О взятии под контроль российской армией территории в районе Чернобыльской атомной электростанции сообщили в Минобороны России 25 февраля 2022 года. В настоящий момент на ЧАЭС работает миссия МАГАТЭ, передает телеканал 360.

Киев при поддержке стран Запада готовит информационную провокацию против России. Об этом заявил межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию. «Киевским режимом при поддержке США и европейских стран завершается подготовка масштабной информационной провокации („великого события“) для обвинения Российской Федерации перед началом работы 22 февраля текущего год одиннадцатой чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН в якобы „грубом нарушении“ обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции», — говорится в заявлении штаба. Информацию передает Минобороны РФ. Киевские власти собираются обвинить Россию в том, что действия российской армии в зоне Чернобыльской АЭС и в «зоне отчуждения» якобы привели к заражению значительных украинских территорий. Украина собирается предоставить «веские доказательства». О взятии под контроль российской армией территории в районе Чернобыльской атомной электростанции сообщили в Минобороны России 25 февраля 2022 года. В настоящий момент на ЧАЭС работает миссия МАГАТЭ, передает телеканал 360.