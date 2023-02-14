Военкор заявил об окружении 1,5 тысячи украинских солдат под Бахмутом

Подразделения ВСУ в Парасковиевке в количестве 1,5 тысячи человек окружены российской армией. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
«По сообщениям с мест, противник, а это подразделения 125-й бригады теробороны, 24-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ, практически окружен. Пути отхода для 1,5 тысячи солдат ВСУ перерезаны нашими войсками», — написал Евгений Поддубный в своем telegram-канале. Он отметил, что участь ВСУ на этом направлении предрешена.
В настоящий момент украинская армия терпит серьезное поражение под Бахмутом. В ВСУ признали, что боевая инициатива на этом участке принадлежит России, передает телеканал 360.
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Подразделения ВСУ в Парасковиевке в количестве 1,5 тысячи человек окружены российской армией. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. «По сообщениям с мест, противник, а это подразделения 125-й бригады теробороны, 24-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ, практически окружен. Пути отхода для 1,5 тысячи солдат ВСУ перерезаны нашими войсками», — написал Евгений Поддубный в своем telegram-канале. Он отметил, что участь ВСУ на этом направлении предрешена. В настоящий момент украинская армия терпит серьезное поражение под Бахмутом. В ВСУ признали, что боевая инициатива на этом участке принадлежит России, передает телеканал 360.