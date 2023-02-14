Военкор заявил об окружении 1,5 тысячи украинских солдат под Бахмутом

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Российская армия, разное. Пермь, автомат, военные, оружие, пехота, штурмовики
Российская армия окружила 1,5 тысячи солдат ВСУ в Парасковиевке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения ВСУ в Парасковиевке в количестве 1,5 тысячи человек окружены российской армией. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

«По сообщениям с мест, противник, а это подразделения 125-й бригады теробороны, 24-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ, практически окружен. Пути отхода для 1,5 тысячи солдат ВСУ перерезаны нашими войсками», — написал Евгений Поддубный в своем telegram-канале. Он отметил, что участь ВСУ на этом направлении предрешена.

В настоящий момент украинская армия терпит серьезное поражение под Бахмутом. В ВСУ признали, что боевая инициатива на этом участке принадлежит России, передает телеканал 360.

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Подразделения ВСУ в Парасковиевке в количестве 1,5 тысячи человек окружены российской армией. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. «По сообщениям с мест, противник, а это подразделения 125-й бригады теробороны, 24-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ, практически окружен. Пути отхода для 1,5 тысячи солдат ВСУ перерезаны нашими войсками», — написал Евгений Поддубный в своем telegram-канале. Он отметил, что участь ВСУ на этом направлении предрешена. В настоящий момент украинская армия терпит серьезное поражение под Бахмутом. В ВСУ признали, что боевая инициатива на этом участке принадлежит России, передает телеканал 360.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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