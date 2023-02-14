В Курган придут морозные ночи

С 15 февраля по ночам в Кургане ожидаются двадцатиградусные морозы

15 февраля 2023 в 03:19 Размер текста - 17 +

Ночами в Кургане будет морозно, сообщили в Гидрометцентре Фото: Алексей Гайнов © URA.RU В Кургане ожидаются морозные ночи. С 15 на 16 февраля столбик термометра опустится до отметки -24 градуса. С четверга на пятницу местами в области похолодает до -26. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра. «Среда, 15 февраля, ночь: минимальная температура -24°, осадки — 0, ветер 2 м/с. Четверг, 16 февраля, день: максимальная температура -11°, ветер 1 м/с», — указано на сайте Гидрометцентра России. По прогнозам синоптиков, двадцатиградусные морозы по ночам сохранятся в Кургане до понедельника. Днем в области на неделе ожидается местами ясная погода, столбик термометра не превысит -11 градусов.

В Кургане ожидаются морозные ночи. С 15 на 16 февраля столбик термометра опустится до отметки -24 градуса. С четверга на пятницу местами в области похолодает до -26. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра. «Среда, 15 февраля, ночь: минимальная температура -24°, осадки — 0, ветер 2 м/с. Четверг, 16 февраля, день: максимальная температура -11°, ветер 1 м/с», — указано на сайте Гидрометцентра России. По прогнозам синоптиков, двадцатиградусные морозы по ночам сохранятся в Кургане до понедельника. Днем в области на неделе ожидается местами ясная погода, столбик термометра не превысит -11 градусов.