14 февраля 2023
13 февраля 2023

В Курган придут морозные ночи

С 15 февраля по ночам в Кургане ожидаются двадцатиградусные морозы
© Служба новостей «URA.RU»
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Ночами в Кургане будет морозно, сообщили в Гидрометцентре Фото:

В Кургане ожидаются морозные ночи. С 15 на 16 февраля столбик термометра опустится до отметки -24 градуса. С четверга на пятницу местами в области похолодает до -26. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

«Среда, 15 февраля, ночь: минимальная температура -24°, осадки — 0, ветер 2 м/с. Четверг, 16 февраля, день: максимальная температура -11°, ветер 1 м/с», — указано на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, двадцатиградусные морозы по ночам сохранятся в Кургане до понедельника. Днем в области на неделе ожидается местами ясная погода, столбик термометра не превысит -11 градусов.

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В Кургане ожидаются морозные ночи. С 15 на 16 февраля столбик термометра опустится до отметки -24 градуса. С четверга на пятницу местами в области похолодает до -26. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра. «Среда, 15 февраля, ночь: минимальная температура -24°, осадки — 0, ветер 2 м/с. Четверг, 16 февраля, день: максимальная температура -11°, ветер 1 м/с», — указано на сайте Гидрометцентра России. По прогнозам синоптиков, двадцатиградусные морозы по ночам сохранятся в Кургане до понедельника. Днем в области на неделе ожидается местами ясная погода, столбик термометра не превысит -11 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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