Мэр из ЯНАО поздравила 83-летнего ветерана

Глава Лабытнанги Марина Трескова поздравила с 83-летием ветерана Анну Степаненко

15 февраля 2023 в 06:58 Размер текста - 17 +

Марина Трескова поздравила с днем рождения Анну Степаненко (фото из архива) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Мэр Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова поздравила с 83-летием ветерана Анну Степаненко. Об этом глава рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Анна Ивановна родом из Краснодарского края, в годы Великой Отечественной войны ее семья оказалась в оккупации. Позже Анне Ивановне присвоен статус бывшего несовершеннолетнего узника фашистских концлагерей. В город Семи лиственниц наш многоуважаемый ветеран переехала 43 года назад, и здесь продолжился ее долгий трудовой путь», — написала Трескова. Глава поблагодарила Степаненко за жизненный пример. Мэр пожелала ветерану здоровья и благополучия. Ранее сообщалось, что глава города Лабытнанги Марина Трескова исполнила мечту супружеской пары, вручив им сертификат на получение субсидии для переселения в теплые края. Субсидию получила семья Никитиных. Марина Трескова поздравила с 83-летием Анну Степаненко Марина Трескова, «ВКонтакте»

Мэр Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова поздравила с 83-летием ветерана Анну Степаненко. Об этом глава рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Анна Ивановна родом из Краснодарского края, в годы Великой Отечественной войны ее семья оказалась в оккупации. Позже Анне Ивановне присвоен статус бывшего несовершеннолетнего узника фашистских концлагерей. В город Семи лиственниц наш многоуважаемый ветеран переехала 43 года назад, и здесь продолжился ее долгий трудовой путь», — написала Трескова. Глава поблагодарила Степаненко за жизненный пример. Мэр пожелала ветерану здоровья и благополучия. Ранее сообщалось, что глава города Лабытнанги Марина Трескова исполнила мечту супружеской пары, вручив им сертификат на получение субсидии для переселения в теплые края. Субсидию получила семья Никитиных.