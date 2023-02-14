Мэр из ЯНАО поздравила 83-летнего ветерана

Мэр Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова поздравила с 83-летием ветерана Анну Степаненко. Об этом глава рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Анна Ивановна родом из Краснодарского края, в годы Великой Отечественной войны ее семья оказалась в оккупации. Позже Анне Ивановне присвоен статус бывшего несовершеннолетнего узника фашистских концлагерей. В город Семи лиственниц наш многоуважаемый ветеран переехала 43 года назад, и здесь продолжился ее долгий трудовой путь», — написала Трескова.
Глава поблагодарила Степаненко за жизненный пример. Мэр пожелала ветерану здоровья и благополучия.
Ранее сообщалось, что глава города Лабытнанги Марина Трескова исполнила мечту супружеской пары, вручив им сертификат на получение субсидии для переселения в теплые края. Субсидию получила семья Никитиных.
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