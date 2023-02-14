Женщину, которая ничего не помнит о своих родных, в центр доставила полиция
Центр помощи «Милосердие» в Тюмени ищет родных и знакомых Любови Афонасьевой — к волонтерам женщину с потерей памяти доставили полицейские. Об этом центр сообщает в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».
«Разыскиваем тех, кто знает Афонасьеву Любовь Васильевну, 29.05.1951. Ночью 13 февраля привезла полиция. Память нарушена и поэтому вразумительно ничего пояснить о своем месте жительства и родственниках не может», — такой пост появился в группе центра «Милосердие».
Тех, кто может сообщить информацию о женщине, просят позвонить по номеру 62-65-65.
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