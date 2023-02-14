В Тюмени ищут родственников женщины, потерявшей память. Фото

15 февраля 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

Женщину, которая ничего не помнит о своих родных, в центр доставила полиция Фото: Денис Моргунов © URA.RU Центр помощи «Милосердие» в Тюмени ищет родных и знакомых Любови Афонасьевой — к волонтерам женщину с потерей памяти доставили полицейские. Об этом центр сообщает в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». «Разыскиваем тех, кто знает Афонасьеву Любовь Васильевну, 29.05.1951. Ночью 13 февраля привезла полиция. Память нарушена и поэтому вразумительно ничего пояснить о своем месте жительства и родственниках не может», — такой пост появился в группе центра «Милосердие». Тех, кто может сообщить информацию о женщине, просят позвонить по номеру 62-65-65. Фото: центр «Милосердие»

Центр помощи «Милосердие» в Тюмени ищет родных и знакомых Любови Афонасьевой — к волонтерам женщину с потерей памяти доставили полицейские. Об этом центр сообщает в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». «Разыскиваем тех, кто знает Афонасьеву Любовь Васильевну, 29.05.1951. Ночью 13 февраля привезла полиция. Память нарушена и поэтому вразумительно ничего пояснить о своем месте жительства и родственниках не может», — такой пост появился в группе центра «Милосердие». Тех, кто может сообщить информацию о женщине, просят позвонить по номеру 62-65-65.