14 февраля 2023
13 февраля 2023

В Тюмени ищут родственников женщины, потерявшей память. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спальные районы и жители города. Тюмень., снег, пешеходы, зима, прохожие, люди в масках, снег в городе, женщина с сумками, пенсионеры
Женщину, которая ничего не помнит о своих родных, в центр доставила полиция Фото:

Центр помощи «Милосердие» в Тюмени ищет родных и знакомых Любови Афонасьевой — к волонтерам женщину с потерей памяти доставили полицейские. Об этом центр сообщает в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Разыскиваем тех, кто знает Афонасьеву Любовь Васильевну, 29.05.1951. Ночью 13 февраля привезла полиция. Память нарушена и поэтому вразумительно ничего пояснить о своем месте жительства и родственниках не может», — такой пост появился в группе центра «Милосердие».

Тех, кто может сообщить информацию о женщине, просят позвонить по номеру 62-65-65.

Фото:

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Центр помощи «Милосердие» в Тюмени ищет родных и знакомых Любови Афонасьевой — к волонтерам женщину с потерей памяти доставили полицейские. Об этом центр сообщает в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». «Разыскиваем тех, кто знает Афонасьеву Любовь Васильевну, 29.05.1951. Ночью 13 февраля привезла полиция. Память нарушена и поэтому вразумительно ничего пояснить о своем месте жительства и родственниках не может», — такой пост появился в группе центра «Милосердие». Тех, кто может сообщить информацию о женщине, просят позвонить по номеру 62-65-65.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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