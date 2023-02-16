Инстасамка попала в базу «Миротворца»

Певицу обвиняют в поддержке российской спецоперации
Уроженка Тюменской области, певица Инстасамка, попала в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Данные об этом содержатся на сайте самого сервиса.
«Дарья Евгеньевна Зотеева (Инстасамка — прим. URA.RU). Пропаганда российского нацизма и фашизма. Информационная поддержка открытого нападения России на Украину», — говорится в карточке с информацией о певице на сайте «Миротворца».
Украинский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем публикуются персональные данные людей, которых авторы портала считают причастными к конфликту в Донбассе и поддерживающих проведение специальной военной операции на территории Украины.
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