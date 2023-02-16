16 февраля 2023
15 февраля 2023

Инстасамка попала в базу «Миротворца»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, микрофон, пульт звукооператора
Певицу обвиняют в поддержке российской спецоперации Фото:

Уроженка Тюменской области, певица Инстасамка, попала в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Данные об этом содержатся на сайте самого сервиса.

«Дарья Евгеньевна Зотеева (Инстасамка — прим. URA.RU). Пропаганда российского нацизма и фашизма. Информационная поддержка открытого нападения России на Украину», — говорится в карточке с информацией о певице на сайте «Миротворца».

Украинский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем публикуются персональные данные людей, которых авторы портала считают причастными к конфликту в Донбассе и поддерживающих проведение специальной военной операции на территории Украины.

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Уроженка Тюменской области, певица Инстасамка, попала в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Данные об этом содержатся на сайте самого сервиса. «Дарья Евгеньевна Зотеева (Инстасамка — прим. URA.RU). Пропаганда российского нацизма и фашизма. Информационная поддержка открытого нападения России на Украину», — говорится в карточке с информацией о певице на сайте «Миротворца». Украинский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем публикуются персональные данные людей, которых авторы портала считают причастными к конфликту в Донбассе и поддерживающих проведение специальной военной операции на территории Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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