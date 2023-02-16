Инстасамка попала в базу «Миротворца»

17 февраля 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Певицу обвиняют в поддержке российской спецоперации Фото: Илья Московец © URA.RU Уроженка Тюменской области, певица Инстасамка, попала в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Данные об этом содержатся на сайте самого сервиса. «Дарья Евгеньевна Зотеева (Инстасамка — прим. URA.RU). Пропаганда российского нацизма и фашизма. Информационная поддержка открытого нападения России на Украину», — говорится в карточке с информацией о певице на сайте «Миротворца». Украинский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем публикуются персональные данные людей, которых авторы портала считают причастными к конфликту в Донбассе и поддерживающих проведение специальной военной операции на территории Украины.

Уроженка Тюменской области, певица Инстасамка, попала в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Данные об этом содержатся на сайте самого сервиса. «Дарья Евгеньевна Зотеева (Инстасамка — прим. URA.RU). Пропаганда российского нацизма и фашизма. Информационная поддержка открытого нападения России на Украину», — говорится в карточке с информацией о певице на сайте «Миротворца». Украинский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем публикуются персональные данные людей, которых авторы портала считают причастными к конфликту в Донбассе и поддерживающих проведение специальной военной операции на территории Украины.