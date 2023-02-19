19 февраля 2023
18 февраля 2023

В Кургане несколько месяцев искали мужчину, который на заказ сжег автомобиль

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары. Курган, сгоревшая машина, последствия пожара
В Кургане задержали мужчину по подозрению в поджоге авто Фото:

Жителя Кургана задержали по подозрению в заказном поджоге автомобиля, который случился минувшей осенью. Об этом рассказали на сайте УМВД региона.

«Осенью минувшего года во дворе одного из домов областного центра совершен поджог легкового автомобиля. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», — информировали в полиции. Ущерб составил 300 тысяч рублей.

Сообщение об испорченном авто поступило в полицию от владельца. 40-летнего подозреваемого установили, но не могли найти. Задержали его в результате оперативных действий сотрудников угрозыска.

По данным источников URA.RU и версии следователей, поджигатель по заказу собирался сжечь автомобиль семьи курганских бизнесменов. Нетрезвому мужчине помешала сырая погода — его цель изрядно намокла под дождем, поэтому он пошел за горючим веществом. В это время хозяева машины среагировали на работу сигнализации и переставили автомобиль. Вернувшись, злоумышленник поджег машину с похожим номером.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы в случае признания виновным.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане представители диаспоры заявили о поджогах на базе. По данным иностранцев, злоумышленники подожгли два грузовика и пытались спалить лес.

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Жителя Кургана задержали по подозрению в заказном поджоге автомобиля, который случился минувшей осенью. Об этом рассказали на сайте УМВД региона. «Осенью минувшего года во дворе одного из домов областного центра совершен поджог легкового автомобиля. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», — информировали в полиции. Ущерб составил 300 тысяч рублей. Сообщение об испорченном авто поступило в полицию от владельца. 40-летнего подозреваемого установили, но не могли найти. Задержали его в результате оперативных действий сотрудников угрозыска. По данным источников URA.RU и версии следователей, поджигатель по заказу собирался сжечь автомобиль семьи курганских бизнесменов. Нетрезвому мужчине помешала сырая погода — его цель изрядно намокла под дождем, поэтому он пошел за горючим веществом. В это время хозяева машины среагировали на работу сигнализации и переставили автомобиль. Вернувшись, злоумышленник поджег машину с похожим номером. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы в случае признания виновным. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане представители диаспоры заявили о поджогах на базе. По данным иностранцев, злоумышленники подожгли два грузовика и пытались спалить лес.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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