Военнослужащий из зоны спецоперации похвалил боевую машину десанта (БМД-4М), которую производит оборонное предприятие «Курганмашзавод», за ее надежность и мощность. Интервью с бойцом опубликовал в своем telegram-канале военкор Лисицын.
«Я нахожусь в БМД-4М с сотым калибром пушки, спаянной с 30-мм пушкой. Плюс есть два пулемета ПКТМ. Машина очень надежная, двигатель очень сильный. Она только с завода, будем выполнять на ней первые действия. Думаю, что она не подведет», — сказал десантник с позывным «Демон».
Ранее URA.RU писало, что Минобороны РФ показало, работу боевой машины десанта (БМД-4М), которую выпускает ПАО «Курганмашзавод». На ней в тыловом районе спецоперации проходят подготовку экипажи из мобилизованных бойцов. В начале февраля оборонный завод Кургана отправил первую партию БМП-3 на фронт в рамках госзаказа в 2023 году. Также сообщалось, что курганская БМП спасла военных из спецназа Кадырова. По словам бойца из отряда «Ахмат», ее ценят за маневренность и защищенность. Конструктор КМЗ заявлял, что курганские БМП способны эффективно бороться с танками НАТО.
Спецоперация ВС РФ на территории Украины идет около года. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Глава государства заявлял, ее главная задача — это освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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