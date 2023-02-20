Десантник из зоны СВО похвалил боевую машину из Кургана. Видео

21 февраля 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

Военный из зоны СВО похвалил боевую машину десанта из Кургана за надежность (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий из зоны спецоперации похвалил боевую машину десанта (БМД-4М), которую производит оборонное предприятие «Курганмашзавод», за ее надежность и мощность. Интервью с бойцом опубликовал в своем telegram-канале военкор Лисицын. «Я нахожусь в БМД-4М с сотым калибром пушки, спаянной с 30-мм пушкой. Плюс есть два пулемета ПКТМ. Машина очень надежная, двигатель очень сильный. Она только с завода, будем выполнять на ней первые действия. Думаю, что она не подведет», — сказал десантник с позывным «Демон». Ранее URA.RU писало, что Минобороны РФ показало, работу боевой машины десанта (БМД-4М), которую выпускает ПАО «Курганмашзавод». На ней в тыловом районе спецоперации проходят подготовку экипажи из мобилизованных бойцов. В начале февраля оборонный завод Кургана отправил первую партию БМП-3 на фронт в рамках госзаказа в 2023 году. Также сообщалось, что курганская БМП спасла военных из спецназа Кадырова. По словам бойца из отряда «Ахмат», ее ценят за маневренность и защищенность. Конструктор КМЗ заявлял, что курганские БМП способны эффективно бороться с танками НАТО. Спецоперация ВС РФ на территории Украины идет около года. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Глава государства заявлял, ее главная задача — это освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военнослужащий из зоны спецоперации похвалил боевую машину десанта (БМД-4М), которую производит оборонное предприятие «Курганмашзавод», за ее надежность и мощность. Интервью с бойцом опубликовал в своем telegram-канале военкор Лисицын. «Я нахожусь в БМД-4М с сотым калибром пушки, спаянной с 30-мм пушкой. Плюс есть два пулемета ПКТМ. Машина очень надежная, двигатель очень сильный. Она только с завода, будем выполнять на ней первые действия. Думаю, что она не подведет», — сказал десантник с позывным «Демон». Ранее URA.RU писало, что Минобороны РФ показало, работу боевой машины десанта (БМД-4М), которую выпускает ПАО «Курганмашзавод». На ней в тыловом районе спецоперации проходят подготовку экипажи из мобилизованных бойцов. В начале февраля оборонный завод Кургана отправил первую партию БМП-3 на фронт в рамках госзаказа в 2023 году. Также сообщалось, что курганская БМП спасла военных из спецназа Кадырова. По словам бойца из отряда «Ахмат», ее ценят за маневренность и защищенность. Конструктор КМЗ заявлял, что курганские БМП способны эффективно бороться с танками НАТО. Спецоперация ВС РФ на территории Украины идет около года. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Глава государства заявлял, ее главная задача — это освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.