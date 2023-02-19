Курганская БМП способна бороться с танками НАТО

20 февраля 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Боевая машина пехоты (БМП-3), которые производятся на предприятии ПАО «Курганмашзавод», способны оказывать эффективную борьбу танкам НАТО, которые участвуют в зоне спецоперации на Украине. Об этом одному из местных СМИ сообщили на оборонном предприятии. «Учитывая, что в комплекс вооружения входит 100-мм орудие — пусковая установка, 30-мм автоматическая пушка, машина может создать такую плотность огня, которая позволяет выполнять требуемые задачи. Кроме того, в составе БМП есть противотанковые управляемые ракеты. Поэтому благодаря такому комплексу можно эффективно бороться с основными танками стран НАТО», — сказал главный конструктор АО «СКБМ» ПАО «Курганмашзавод» Сергей Абдулов в интервью телеканалу ГТРК «Курган». Ранее URA.RU писало, что Курганмашзавод отправил первую партию модернизированных БМП-3 на фронт в этом году. В рамках гособоронзаказа в течение года еще поставят бронетранспортеры БТР-МДМ для десанта и бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-Л. Также сообщалось, что БМП-3 не раз спасала бойцов из спецназа Кадырова. Кроме того, штурмовик из Кургана заявлял, что украинские солдаты завидуют военным ВС РФ из-за новых БМП-3, а военкор из Донбасса сообщал о том, что боевые машины пехоты помогают танкам штурмовать врагов. Специальная военная операция ВС РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее главной миссией является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.