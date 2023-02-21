Губернатор Тюменской области Александр Моор сравнил участников специальной военной операции на Украине с героями Великой Отечественной войны. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«Мы все читали про героев Великой Отечественной войны. Многим повезло вживую общаться с ветеранами, с людьми, чей подвиг подарил жизнь и свободу следующим поколениям. Теперь появляются новые герои. И они здесь — рядом. Мы смотрим, как народ России творит новую историю», — отметил Моор.
Губернатор во время торжественного концерта, посвященному Дню защитников Отечества, наградил нескольких участников СВО. Имена награжденных не раскрываются.
Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 год. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.
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