В городе ЯНАО открылись курсы начальной военной подготовки

Курсанты пройдут обучение по различным направлениям военной подготовки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Муравленко (ЯНАО) прошла торжественная церемония открытия курсов начальной военной подготовки, которые являются частью патриотического проекта губернатора Дмитрия Артюхова «Северяне. Жизнь героя». Об этом сообщается на портале правительства региона.

«Курсы организованы в рамках регионального патриотического проекта „Северяне. Жизнь героя“. Он был инициирован губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. 25 новобранцев с гордостью приняли слова напутствия и знаки отличия от Героя России Олега Щепеткова и главы города (Муравленко — прим. URA.RU) Елены Молдован», — говорится в сообщении.

Курсантам предстоит обучение по направлениям: огневая, топографическая, инженерная, физическая, строевая подготовки, основы тактической медицины, управление специальными средствами и защита от оружия массового поражения. Обучение начальной военной подготовке для взрослых организовано в Ноябрьске, Новом Уренгое, Губкинском, Красноселькупском и Ямальском районах. В остальных муниципалитетах Ямала проводится подготовительная организационная работа к открытию курсов.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин вместе с коллегами проходит курсы начальной военной подготовки. В рамках обучения совершенствуются навыки военной службы, правильное поведение в условиях боя и оказание медицинской помощи.