В Тюмени иностранец избил возлюбленную из ревности

За избиение сожительницы мужчине грозит до восьми лет лишения свободы
В Тюмени иностранец, не справившись с эмоциями, из ревности избил возлюбленную. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
Девушка обратилась за помощью в больницу. Там у нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму. «Полицейские установили подозреваемого и задержали его. Им оказался 27-летний уроженец ближнего зарубежья. В день преступления между сожителями произошел конфликт на почве ревности», — рассказали в ведомстве.
Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
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