25 февраля 2023
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23 февраля 2023

В Тюмени иностранец избил возлюбленную из ревности

© Служба новостей «URA.RU»
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За избиение сожительницы мужчине грозит до восьми лет лишения свободы Фото:

В Тюмени иностранец, не справившись с эмоциями, из ревности избил возлюбленную. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Девушка обратилась за помощью в больницу. Там у нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму. «Полицейские установили подозреваемого и задержали его. Им оказался 27-летний уроженец ближнего зарубежья. В день преступления между сожителями произошел конфликт на почве ревности», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

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В Тюмени иностранец, не справившись с эмоциями, из ревности избил возлюбленную. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Девушка обратилась за помощью в больницу. Там у нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму. «Полицейские установили подозреваемого и задержали его. Им оказался 27-летний уроженец ближнего зарубежья. В день преступления между сожителями произошел конфликт на почве ревности», — рассказали в ведомстве. Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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