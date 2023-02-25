В Тюмени иностранец избил возлюбленную из ревности

26 февраля 2023 в 13:57 Размер текста - 17 +

За избиение сожительницы мужчине грозит до восьми лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени иностранец, не справившись с эмоциями, из ревности избил возлюбленную. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Девушка обратилась за помощью в больницу. Там у нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму. «Полицейские установили подозреваемого и задержали его. Им оказался 27-летний уроженец ближнего зарубежья. В день преступления между сожителями произошел конфликт на почве ревности», — рассказали в ведомстве. Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

В Тюмени иностранец, не справившись с эмоциями, из ревности избил возлюбленную. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Девушка обратилась за помощью в больницу. Там у нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму. «Полицейские установили подозреваемого и задержали его. Им оказался 27-летний уроженец ближнего зарубежья. В день преступления между сожителями произошел конфликт на почве ревности», — рассказали в ведомстве. Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.