В Тюменской области уволенный глава района получил награду от Путина

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Владимир Путин на волонтерской премии
Владимир Путин присвоил награды трем тюменцам Фото:

По решению президента России Владимира Путина экс-глава Вагайского района Тюменской области Рамай Сунгатулин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Информация представлена в указе главы государства. Также награды от президента получили журналист и помощник вице-губернатора Ольги Кузнечевских.

«Указ президента РФ. Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ первой степени Сунгатулина Рамая Фаридовича — действительного муниципального советника первого класса, Тюменская область», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале нормативно-правовых актов.

Рамай Сунгатулин покинул пост главы Вагайского района в 2022 году. Его полномочия в данной должности истекли.

Помимо бывшего мэра награды от Владимира Путина получили еще двое тюменцев. Почетное звание «Заслуженный журналист РФ» присвоено директору АНО «Тюменские известия» Анатолию Кострову, а помощник вице-губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских Татьяна Родяшина получила почетную грамоту президента.

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По решению президента России Владимира Путина экс-глава Вагайского района Тюменской области Рамай Сунгатулин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Информация представлена в указе главы государства. Также награды от президента получили журналист и помощник вице-губернатора Ольги Кузнечевских. «Указ президента РФ. Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ первой степени Сунгатулина Рамая Фаридовича — действительного муниципального советника первого класса, Тюменская область», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале нормативно-правовых актов. Рамай Сунгатулин покинул пост главы Вагайского района в 2022 году. Его полномочия в данной должности истекли. Помимо бывшего мэра награды от Владимира Путина получили еще двое тюменцев. Почетное звание «Заслуженный журналист РФ» присвоено директору АНО «Тюменские известия» Анатолию Кострову, а помощник вице-губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских Татьяна Родяшина получила почетную грамоту президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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