В Тюменской области уволенный глава района получил награду от Путина

27 февраля 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

Владимир Путин присвоил награды трем тюменцам Фото: Владимир Андреев © URA.RU По решению президента России Владимира Путина экс-глава Вагайского района Тюменской области Рамай Сунгатулин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Информация представлена в указе главы государства. Также награды от президента получили журналист и помощник вице-губернатора Ольги Кузнечевских. «Указ президента РФ. Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ первой степени Сунгатулина Рамая Фаридовича — действительного муниципального советника первого класса, Тюменская область», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале нормативно-правовых актов. Рамай Сунгатулин покинул пост главы Вагайского района в 2022 году. Его полномочия в данной должности истекли. Помимо бывшего мэра награды от Владимира Путина получили еще двое тюменцев. Почетное звание «Заслуженный журналист РФ» присвоено директору АНО «Тюменские известия» Анатолию Кострову, а помощник вице-губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских Татьяна Родяшина получила почетную грамоту президента.

По решению президента России Владимира Путина экс-глава Вагайского района Тюменской области Рамай Сунгатулин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Информация представлена в указе главы государства. Также награды от президента получили журналист и помощник вице-губернатора Ольги Кузнечевских. «Указ президента РФ. Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ первой степени Сунгатулина Рамая Фаридовича — действительного муниципального советника первого класса, Тюменская область», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале нормативно-правовых актов. Рамай Сунгатулин покинул пост главы Вагайского района в 2022 году. Его полномочия в данной должности истекли. Помимо бывшего мэра награды от Владимира Путина получили еще двое тюменцев. Почетное звание «Заслуженный журналист РФ» присвоено директору АНО «Тюменские известия» Анатолию Кострову, а помощник вице-губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских Татьяна Родяшина получила почетную грамоту президента.