Тюменцам станут доступнее субсидии на оплату ЖКХ

В Тюменской области изменят стандарты, по которым жителям рассчитывают субсидии на ЖКХ

28 февраля 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

У тюменцев вырастет шанс на получение компенсации на оплату ЖКХ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Правительство Тюменской области увеличивает размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий документ разработан департаментом социального развития региона. Благодаря повышению больше жителей области смогут претендовать на субсидию от властей. «Утвердить на 2023 год максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 20%. Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг установить согласно приложению к настоящему постановлению», — говорится в проекте документа, разработанном департаментом соцразвития. В нормативно-правовом акте приводятся показатели, на основе которых рассчитывается, имеет ли собственник право на субсидию по оплате ЖКУ. Чем выше регстандарт (РС), тем больше получается сумма, на которую власти ориентируются при определении того, может ли человек получить компенсацию при тех доходах, которые он имеет. К примеру, в 2022 году РС за квадратный метр жилья для домов с центральным отоплением в Тюмени в отопительный период составлял 151,6 рублей за кв. м. В 2023 показатель хотят увеличить до 164,5 рублей. Далее РС умножается на норматив площади жилья (33 квадрата для одиноко проживающих, 18 квадратов — на одного человека в семье). То есть чем больше сумма, тем выше шансы тюменцев получить субсидию. Так, исходя из регионального стандарта одиноко проживающий тюменец с зарплатой в 27 000 рублей в 2022 году тратил на ЖКУ 18,5% своего дохода (151,6 умноженные на 33). Это значит, что в случае повышения РС, расход на услуги у него вырастет до 20,1%. Следовательно, он будет иметь право на компенсацию. Ранее URA.RU писало, что максимально допустимую долю расходов граждан на ЖКУ снизили до 20% в июле 2022 года. До изменений она составляла 22%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство Тюменской области увеличивает размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий документ разработан департаментом социального развития региона. Благодаря повышению больше жителей области смогут претендовать на субсидию от властей. «Утвердить на 2023 год максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 20%. Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг установить согласно приложению к настоящему постановлению», — говорится в проекте документа, разработанном департаментом соцразвития. В нормативно-правовом акте приводятся показатели, на основе которых рассчитывается, имеет ли собственник право на субсидию по оплате ЖКУ. Чем выше регстандарт (РС), тем больше получается сумма, на которую власти ориентируются при определении того, может ли человек получить компенсацию при тех доходах, которые он имеет. К примеру, в 2022 году РС за квадратный метр жилья для домов с центральным отоплением в Тюмени в отопительный период составлял 151,6 рублей за кв. м. В 2023 показатель хотят увеличить до 164,5 рублей. Далее РС умножается на норматив площади жилья (33 квадрата для одиноко проживающих, 18 квадратов — на одного человека в семье). То есть чем больше сумма, тем выше шансы тюменцев получить субсидию. Так, исходя из регионального стандарта одиноко проживающий тюменец с зарплатой в 27 000 рублей в 2022 году тратил на ЖКУ 18,5% своего дохода (151,6 умноженные на 33). Это значит, что в случае повышения РС, расход на услуги у него вырастет до 20,1%. Следовательно, он будет иметь право на компенсацию. Ранее URA.RU писало, что максимально допустимую долю расходов граждан на ЖКУ снизили до 20% в июле 2022 года. До изменений она составляла 22%.