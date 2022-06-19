Коммунальные льготы от властей получат больше тюменцев

Субсидии за ЖКУ смогут получить больше жителей области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Тюменской области понизят максимальную долю расходов на жилищно-коммунальные услуги, за счет чего больше тюменцев смогут получить льготы на эти цели. Об этом URA.RU рассказали в департаменте тарифной и ценовой политики региона.

«Расходы семьи на оплату ЖКУ не могут превышать 22% (в пределах соцнормы площади жилья). Если квартплата выходит за ограничение, жители имеют право на субсидию. Регионы вправе снижать предельную долю расходов, и с 1 июля в Тюменской области она составит 20%. Это даст возможность получить субсидию более широкому кругу лиц», — рассказали URA.RU в департаменте.

К примеру, доход семьи составляет 30 000 рублей, а за жилищно-коммунальные услуги тюменцы платят 6 600 рублей (22%). В таком случае, компенсация им в настоящее время не положена. С 1 июля такая семья сможет оформить субсидию, ведь их платеж будет превышать 20% (или 6 000 рублей).

По данным властей, изменения увеличат и размер субсидии. В среднем, она вырастет до 2 000 рублей на семью за отопительный период (сейчас 1 300). Конечная сумма зависит от места проживания, степени благоустройства дома и наличия уже назначенных льгот.

Ранее URA.RU писало, что с 1 июля в Тюменской области вырастут тарифы на ЖКХ. Для Тюмени совокупный рост платежей составит не более 14,9%, для остальных муниципалитетов региона — не более 3,4%.