27 февраля 2023

Курганец застрелил жену и умер на месте преступления

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, обрез, ружье, бойня
Курганца нашли мертвым на месте преступления в Шадринском округе Фото:

Жителя Курганской области подозревают в убийстве жены из охотничьего ружья. Позже мужчину нашли мертвым на месте преступления. Об этом говорится на сайте следственного управления СК РФ по Курганской области.

«Вечером 27 февраля 33-летний курганец приехал к родственникам жены в село Красная Нива Шадринского округа. Во время ссоры мужчина угрожал супруге охотничьим ружьем», — указано в сообщении. Женщина выбежала из дома на улицу, однако ее настигли выстрелы из карабина в область тела и головы. От полученных ранений она скончалась на месте. «Сразу после произошедшего мужчина свел счеты с жизнью», — пишет СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи работают на месте преступления, опрашивают очевидцев. Также силовые ведомства проверяют, законно ли мужчина владел оружием. Предварительно, причиной ссоры стали проблемы в отношениях пары.

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Жителя Курганской области подозревают в убийстве жены из охотничьего ружья. Позже мужчину нашли мертвым на месте преступления. Об этом говорится на сайте следственного управления СК РФ по Курганской области. «Вечером 27 февраля 33-летний курганец приехал к родственникам жены в село Красная Нива Шадринского округа. Во время ссоры мужчина угрожал супруге охотничьим ружьем», — указано в сообщении. Женщина выбежала из дома на улицу, однако ее настигли выстрелы из карабина в область тела и головы. От полученных ранений она скончалась на месте. «Сразу после произошедшего мужчина свел счеты с жизнью», — пишет СК. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи работают на месте преступления, опрашивают очевидцев. Также силовые ведомства проверяют, законно ли мужчина владел оружием. Предварительно, причиной ссоры стали проблемы в отношениях пары.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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