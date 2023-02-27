Курганец застрелил жену и умер на месте преступления

28 февраля 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

Курганца нашли мертвым на месте преступления в Шадринском округе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Курганской области подозревают в убийстве жены из охотничьего ружья. Позже мужчину нашли мертвым на месте преступления. Об этом говорится на сайте следственного управления СК РФ по Курганской области. «Вечером 27 февраля 33-летний курганец приехал к родственникам жены в село Красная Нива Шадринского округа. Во время ссоры мужчина угрожал супруге охотничьим ружьем», — указано в сообщении. Женщина выбежала из дома на улицу, однако ее настигли выстрелы из карабина в область тела и головы. От полученных ранений она скончалась на месте. «Сразу после произошедшего мужчина свел счеты с жизнью», — пишет СК. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи работают на месте преступления, опрашивают очевидцев. Также силовые ведомства проверяют, законно ли мужчина владел оружием. Предварительно, причиной ссоры стали проблемы в отношениях пары.

Жителя Курганской области подозревают в убийстве жены из охотничьего ружья. Позже мужчину нашли мертвым на месте преступления. Об этом говорится на сайте следственного управления СК РФ по Курганской области. «Вечером 27 февраля 33-летний курганец приехал к родственникам жены в село Красная Нива Шадринского округа. Во время ссоры мужчина угрожал супруге охотничьим ружьем», — указано в сообщении. Женщина выбежала из дома на улицу, однако ее настигли выстрелы из карабина в область тела и головы. От полученных ранений она скончалась на месте. «Сразу после произошедшего мужчина свел счеты с жизнью», — пишет СК. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи работают на месте преступления, опрашивают очевидцев. Также силовые ведомства проверяют, законно ли мужчина владел оружием. Предварительно, причиной ссоры стали проблемы в отношениях пары.