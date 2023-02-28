Отставные судьи из Ленинградской области отдохнут в тюменской области за бюджетный счет

01 марта 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Отдых и оздоровление за счет бюджета судьям в отставке гарантирует федеральный закон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ленинградской области закупают путевки для отставных арбитражных судей для отдыха и оздоровления в Тюменском санатории «Сибирь», на это планируют потратить больше миллиона рублей. Информация предоставлена на федеральном сайте «РТС Тендер» «Поставка путевок на санаторно-курортное лечение судей в отставке Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Всего требуется 9 путевок, общая стоимость заявки — 1,14 миллиона рублей», — говорится в пояснении к лоту на сайте закупок. Отставных чинов юстиции намерены отправить в Тюменскую область, Пятигорск, Кисловодск и другие традиционные для госструктур места отдыха и оздоровления. В Тюменской области ленинградских судей интересует санаторий «Сибирь», который расположен у берега реки Пышма в 25 километрах от центра Тюмени. По данным, приведенным на официальном сайте санатория «Сибирь», гостям предоставляют на выбор несколько программ оздоровления, полный пансион с трехразовым питанием, посещение термальных источников и досуговые мероприятия. Минимальная стоимость номера — от 10 тыс. рублей за человека в сутки. Организатора закупки, согласно документам, интересует лечение сердечно-сосудистой системы, проживание в стандартном номере с удобствами. Срок оздоровления — 14 дней, заезд должен состояться в июне 2023 года. Известно, что отдых для судей в отставке оплачивается из бюджета РФ. Право на санаторно-курортное лечение этой категории обеспечивает федеральный закон. Ранее URA.RU писало о том, что этим летом отдых организуют и для тюменских отставных чинов юстиции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ленинградской области закупают путевки для отставных арбитражных судей для отдыха и оздоровления в Тюменском санатории «Сибирь», на это планируют потратить больше миллиона рублей. Информация предоставлена на федеральном сайте «РТС Тендер» «Поставка путевок на санаторно-курортное лечение судей в отставке Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Всего требуется 9 путевок, общая стоимость заявки — 1,14 миллиона рублей», — говорится в пояснении к лоту на сайте закупок. Отставных чинов юстиции намерены отправить в Тюменскую область, Пятигорск, Кисловодск и другие традиционные для госструктур места отдыха и оздоровления. В Тюменской области ленинградских судей интересует санаторий «Сибирь», который расположен у берега реки Пышма в 25 километрах от центра Тюмени. По данным, приведенным на официальном сайте санатория «Сибирь», гостям предоставляют на выбор несколько программ оздоровления, полный пансион с трехразовым питанием, посещение термальных источников и досуговые мероприятия. Минимальная стоимость номера — от 10 тыс. рублей за человека в сутки. Организатора закупки, согласно документам, интересует лечение сердечно-сосудистой системы, проживание в стандартном номере с удобствами. Срок оздоровления — 14 дней, заезд должен состояться в июне 2023 года. Известно, что отдых для судей в отставке оплачивается из бюджета РФ. Право на санаторно-курортное лечение этой категории обеспечивает федеральный закон. Ранее URA.RU писало о том, что этим летом отдых организуют и для тюменских отставных чинов юстиции.