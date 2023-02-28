Власти Тюмени сделают особый подарок женам мобилизованных к 8 Марта

Политики, бизнесмены и офицеры Тюменской области объединятся, чтобы поздравить с Международным женским днем жен и матерей военных, участвующих в специальной военной операции. Они организуют «день красоты» и фотосессию для родственниц бойцов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Сторонники „Единой России“, „Опоры России“ и офицеров России объединились, чтобы поздравить с наступающим 8 Марта жен и матерей защитников Отечества, находящихся в зоне СВО. Сделаем день прекрасным, подарим женщинам внимание — прически, макияж, цветы, улыбки, тепло и заботу, проведем фотосессию», — делится источник.
Акция пройдет в рамках проекта «Жены героев». Она является добровольческой и бесплатной для всех участниц.
В пресс-службе «Опоры России» информацию о проведении мероприятия подтвердили. Оно пройдет 1 марта в здании Тюменской областной Думы.
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