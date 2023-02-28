Власти Тюмени сделают особый подарок женам мобилизованных к 8 Марта

01 марта 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Для женщин организуют «день красоты» и праздничную фотосессию Фото: Марина Молдавская © URA.RU Политики, бизнесмены и офицеры Тюменской области объединятся, чтобы поздравить с Международным женским днем жен и матерей военных, участвующих в специальной военной операции. Они организуют «день красоты» и фотосессию для родственниц бойцов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Сторонники „Единой России“, „Опоры России“ и офицеров России объединились, чтобы поздравить с наступающим 8 Марта жен и матерей защитников Отечества, находящихся в зоне СВО. Сделаем день прекрасным, подарим женщинам внимание — прически, макияж, цветы, улыбки, тепло и заботу, проведем фотосессию», — делится источник. Акция пройдет в рамках проекта «Жены героев». Она является добровольческой и бесплатной для всех участниц. В пресс-службе «Опоры России» информацию о проведении мероприятия подтвердили. Оно пройдет 1 марта в здании Тюменской областной Думы.

Политики, бизнесмены и офицеры Тюменской области объединятся, чтобы поздравить с Международным женским днем жен и матерей военных, участвующих в специальной военной операции. Они организуют «день красоты» и фотосессию для родственниц бойцов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Сторонники „Единой России“, „Опоры России“ и офицеров России объединились, чтобы поздравить с наступающим 8 Марта жен и матерей защитников Отечества, находящихся в зоне СВО. Сделаем день прекрасным, подарим женщинам внимание — прически, макияж, цветы, улыбки, тепло и заботу, проведем фотосессию», — делится источник. Акция пройдет в рамках проекта «Жены героев». Она является добровольческой и бесплатной для всех участниц. В пресс-службе «Опоры России» информацию о проведении мероприятия подтвердили. Оно пройдет 1 марта в здании Тюменской областной Думы.