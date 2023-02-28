28 февраля 2023

Минобороны показало курганскую бронетехнику на боевой тренировке

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Завод КМЗ. Курган, военная техника, техника, кмз, курганмашзавод, бмп2, завод кмз, танк
Курганскую БМП-2 Минобороны используют на тренировках в тыловой зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны РФ опубликовало ролик, в котором показало, как проходят тренировки военных на БМП-2 в тыловой зоне СВО. Бронетехника изготавливается на курганском оборонном заводе «Курганмашзавод». Об этом сообщает официальный telegram-канал Минобороны России.

«Экипажи мотострелков БМП-2 (боевая машина изготавливается на „Курганмашзаводе“ — прим. ред.) учатся быстро занимать огневой рубеж, поражать противника, отстреливать дымовую завесу и отходить», — указано в посте. Учения проходят на полигоне в тыловом районе СВО. Мотострелки из Центрального военного округа отрабатывают наступления совместно с противотанковыми ракетными комплексами.

Ранее URA.RU писало, что военнослужащий из зоны СВО похвалил боевую машину десанта БМД-4М. Машину производит предприятие «Курганмашзавод». По словам бойца, БМД — очень надежная с мощным двигателем. Военные считают, что такая техника точно не подведет.

Специальная военная операция России на территории Украины идет около года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Глава государства отметил, что основная задача спецоперации — это освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.

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Министерство обороны РФ опубликовало ролик, в котором показало, как проходят тренировки военных на БМП-2 в тыловой зоне СВО. Бронетехника изготавливается на курганском оборонном заводе «Курганмашзавод». Об этом сообщает официальный telegram-канал Минобороны России. «Экипажи мотострелков БМП-2 (боевая машина изготавливается на „Курганмашзаводе“ — прим. ред.) учатся быстро занимать огневой рубеж, поражать противника, отстреливать дымовую завесу и отходить», — указано в посте. Учения проходят на полигоне в тыловом районе СВО. Мотострелки из Центрального военного округа отрабатывают наступления совместно с противотанковыми ракетными комплексами. Ранее URA.RU писало, что военнослужащий из зоны СВО похвалил боевую машину десанта БМД-4М. Машину производит предприятие «Курганмашзавод». По словам бойца, БМД — очень надежная с мощным двигателем. Военные считают, что такая техника точно не подведет. Специальная военная операция России на территории Украины идет около года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Глава государства отметил, что основная задача спецоперации — это освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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