«Метрополис» без предупреждения провел опасную уборку снега в Кургане. Видео

01 марта 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Участок тротуара, куда скидывали снег, не был огорожен (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане с крыши торгового центра «Метрополис» рабочий скидывал снег на тротуар, участок которого не был огорожен. При этом рядом стояли люди. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Техника безопасности не соблюдается. Это касается как работников, так и людей, идущих внизу», — рассказал читатель. Он прислал видео, в котором рабочий, находящийся на крыше торгового центра, скидывает снег с крыши на участок, возле которого стоят люди. Сам участок, судя по показанному в видео, не был огорожен. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до представителей компании «Метрополис». На звонки, по имеющимся в распоряжении редакции номерам телефонов, никто не ответил. Ранее в Курганской области выпали осадки в виде дождя и мокрого снега с метелью. Из-за этого в области временно ограничили движение пассажирского транспорта.

В Кургане с крыши торгового центра «Метрополис» рабочий скидывал снег на тротуар, участок которого не был огорожен. При этом рядом стояли люди. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Техника безопасности не соблюдается. Это касается как работников, так и людей, идущих внизу», — рассказал читатель. Он прислал видео, в котором рабочий, находящийся на крыше торгового центра, скидывает снег с крыши на участок, возле которого стоят люди. Сам участок, судя по показанному в видео, не был огорожен. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до представителей компании «Метрополис». На звонки, по имеющимся в распоряжении редакции номерам телефонов, никто не ответил. Ранее в Курганской области выпали осадки в виде дождя и мокрого снега с метелью. Из-за этого в области временно ограничили движение пассажирского транспорта.