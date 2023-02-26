На трассах Кургана ограничили движение транспорта

С вечера понедельника в Кургане на федеральных автодорогах «Иртыш», «Подъезд к г. Ишим» и «Курган — Куртамыш — Целинное» временно ограничили движение пассажирского транспорта. Запрет ввели из-за неблагоприятной погоды: осадков в виде дождя и мокрого снега с метелью.
«На данный момент подрядные организации ведут работы по расчистке дорог. ГИБДД во избежание ДТП рекомендует жителям региона отказаться от выездов на личном транспорте за переделы населенных пунктов, перенести поездки на более благоприятные дни и не брать с собой детей», — отметили в областной Госавтоинспекции.
Информацию об открытии дорог для автобусов объявят дополнительно. В ГИБДД отметили, что дорожные полицейские будут дежурить на региональных трассах круглосуточно.
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