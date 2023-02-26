26 февраля 2023

На трассах Кургана ограничили движение транспорта

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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, зима, дпс, гаи, трасса, дорога, регулировщик движения
В непогоду сотрудники ГИБДД будут дежурить на курганских трассах круглосуточно Фото:

С вечера понедельника в Кургане на федеральных автодорогах «Иртыш», «Подъезд к г. Ишим» и «Курган — Куртамыш — Целинное» временно ограничили движение пассажирского транспорта. Запрет ввели из-за неблагоприятной погоды: осадков в виде дождя и мокрого снега с метелью.

«На данный момент подрядные организации ведут работы по расчистке дорог. ГИБДД во избежание ДТП рекомендует жителям региона отказаться от выездов на личном транспорте за переделы населенных пунктов, перенести поездки на более благоприятные дни и не брать с собой детей», — отметили в областной Госавтоинспекции.

Информацию об открытии дорог для автобусов объявят дополнительно. В ГИБДД отметили, что дорожные полицейские будут дежурить на региональных трассах круглосуточно.

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С вечера понедельника в Кургане на федеральных автодорогах «Иртыш», «Подъезд к г. Ишим» и «Курган — Куртамыш — Целинное» временно ограничили движение пассажирского транспорта. Запрет ввели из-за неблагоприятной погоды: осадков в виде дождя и мокрого снега с метелью. «На данный момент подрядные организации ведут работы по расчистке дорог. ГИБДД во избежание ДТП рекомендует жителям региона отказаться от выездов на личном транспорте за переделы населенных пунктов, перенести поездки на более благоприятные дни и не брать с собой детей», — отметили в областной Госавтоинспекции. Информацию об открытии дорог для автобусов объявят дополнительно. В ГИБДД отметили, что дорожные полицейские будут дежурить на региональных трассах круглосуточно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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