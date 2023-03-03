В Тюмени ищут агента по продаже недвижимости в Дубае

04 марта 2023 в 07:55 Размер текста - 17 +

В Тюмени ищут специалиста по продаже домов в Дубае с зарплатой от 250 тысяч рублей Фото: Сергей Леонов © URA.RU Международное агентство недвижимости DDA Real Estate ищет в Тюмени специалиста по недвижимости с зарплатой свыше 250 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке HeadHunter. Опыт работы не требуется, но приветствуется. «Компания ищет человека, который будет заниматься поиском клиентов, заинтересованных в покупке недвижимости в Дубае для инвестирования, сдачи в аренду или личного пользования. А также передачей контактов. Всю дальнейшую работу проводим самостоятельно», — написано на сайте по поиску работы. Условия работы — свободный график. Оплата труда сдельная: 1-3% от стоимости объекта недвижимости в случае покупки недвижимости Клиентом (от 250 000?). Процент зависит от застройщика. Ранее жителей Тюмени приглашали работать хостес в ночных клубах Турции, предлагая зарплату свыше 220 000 рублей. От соискателей не требуют опыта работы, но нужны такие качества, как ответственность и адекватность.

Международное агентство недвижимости DDA Real Estate ищет в Тюмени специалиста по недвижимости с зарплатой свыше 250 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке HeadHunter. Опыт работы не требуется, но приветствуется. «Компания ищет человека, который будет заниматься поиском клиентов, заинтересованных в покупке недвижимости в Дубае для инвестирования, сдачи в аренду или личного пользования. А также передачей контактов. Всю дальнейшую работу проводим самостоятельно», — написано на сайте по поиску работы. Условия работы — свободный график. Оплата труда сдельная: 1-3% от стоимости объекта недвижимости в случае покупки недвижимости Клиентом (от 250 000?). Процент зависит от застройщика. Ранее жителей Тюмени приглашали работать хостес в ночных клубах Турции, предлагая зарплату свыше 220 000 рублей. От соискателей не требуют опыта работы, но нужны такие качества, как ответственность и адекватность.