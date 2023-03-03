В Тюмени ищут агента по продаже недвижимости в Дубае

Международное агентство недвижимости DDA Real Estate ищет в Тюмени специалиста по недвижимости с зарплатой свыше 250 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке HeadHunter. Опыт работы не требуется, но приветствуется.
«Компания ищет человека, который будет заниматься поиском клиентов, заинтересованных в покупке недвижимости в Дубае для инвестирования, сдачи в аренду или личного пользования. А также передачей контактов. Всю дальнейшую работу проводим самостоятельно», — написано на сайте по поиску работы.
Условия работы — свободный график. Оплата труда сдельная: 1-3% от стоимости объекта недвижимости в случае покупки недвижимости Клиентом (от 250 000?). Процент зависит от застройщика.
Ранее жителей Тюмени приглашали работать хостес в ночных клубах Турции, предлагая зарплату свыше 220 000 рублей. От соискателей не требуют опыта работы, но нужны такие качества, как ответственность и адекватность.
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