Тюменцы при помощи игрушечного пистолета ограбили иностранца

03 марта 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы и штрафа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Два ранее судимых жителя Тюмени при помощи игрушечного пистолета ограбили гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Об этом сообщает пресс-служба УВМД по Тюменской области. «В отдел полиции №1 по г. Тюмени поступило сообщение от 37-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Мужчина рассказал, что его ограбили двое молодых людей, угрожавших ножом и пистолетом», — сообщают в ведомстве. В ходе следствия выяснилось, что оба злоумышленника были ранее судимы, один из них вышел на свободу несколько недель назад. Известно, что подозреваемые распивали алкоголь в одном из тюменских дворов и, когда спиртное закончились, решили раздобыть на него деньги у двух проходивших мимо иностранцев. Угрожая ножом и игрушечным пистолетом, подозреваемые завладели мобильным телефоном потерпевших. В настоящий момент подозреваемые находятся в СИЗО. Им грозит до 12 лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей по статье «Разбой».

Два ранее судимых жителя Тюмени при помощи игрушечного пистолета ограбили гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Об этом сообщает пресс-служба УВМД по Тюменской области. «В отдел полиции №1 по г. Тюмени поступило сообщение от 37-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Мужчина рассказал, что его ограбили двое молодых людей, угрожавших ножом и пистолетом», — сообщают в ведомстве. В ходе следствия выяснилось, что оба злоумышленника были ранее судимы, один из них вышел на свободу несколько недель назад. Известно, что подозреваемые распивали алкоголь в одном из тюменских дворов и, когда спиртное закончились, решили раздобыть на него деньги у двух проходивших мимо иностранцев. Угрожая ножом и игрушечным пистолетом, подозреваемые завладели мобильным телефоном потерпевших. В настоящий момент подозреваемые находятся в СИЗО. Им грозит до 12 лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей по статье «Разбой».