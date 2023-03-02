02 марта 2023

Тюменцы при помощи игрушечного пистолета ограбили иностранца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Криминал. Курган, убийство, стрелка, оружие, бандитизм, терроризм, балаклава, пм, преступление, прицел, выстрел, ограбление, ауе, банда, криминал, разбой, киллер, разборки, заказное убийство, наемный убийца, пистолет калашникова, молодежная банда, терракт, дуло пистолета
Молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы и штрафа Фото:

Два ранее судимых жителя Тюмени при помощи игрушечного пистолета ограбили гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Об этом сообщает пресс-служба УВМД по Тюменской области.

«В отдел полиции №1 по г. Тюмени поступило сообщение от 37-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Мужчина рассказал, что его ограбили двое молодых людей, угрожавших ножом и пистолетом», — сообщают в ведомстве.

В ходе следствия выяснилось, что оба злоумышленника были ранее судимы, один из них вышел на свободу несколько недель назад. Известно, что подозреваемые распивали алкоголь в одном из тюменских дворов и, когда спиртное закончились, решили раздобыть на него деньги у двух проходивших мимо иностранцев. Угрожая ножом и игрушечным пистолетом, подозреваемые завладели мобильным телефоном потерпевших.

В настоящий момент подозреваемые находятся в СИЗО. Им грозит до 12 лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей по статье «Разбой».

О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Два ранее судимых жителя Тюмени при помощи игрушечного пистолета ограбили гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Об этом сообщает пресс-служба УВМД по Тюменской области. «В отдел полиции №1 по г. Тюмени поступило сообщение от 37-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Мужчина рассказал, что его ограбили двое молодых людей, угрожавших ножом и пистолетом», — сообщают в ведомстве. В ходе следствия выяснилось, что оба злоумышленника были ранее судимы, один из них вышел на свободу несколько недель назад. Известно, что подозреваемые распивали алкоголь в одном из тюменских дворов и, когда спиртное закончились, решили раздобыть на него деньги у двух проходивших мимо иностранцев. Угрожая ножом и игрушечным пистолетом, подозреваемые завладели мобильным телефоном потерпевших. В настоящий момент подозреваемые находятся в СИЗО. Им грозит до 12 лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей по статье «Разбой».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...