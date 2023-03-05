Odoxa: 72% французов выступили за допуск России к Олимпиаде-2024

06 марта 2023 в 01:29 Размер текста - 17 +

Большинство французов выступило за присутствие спортсменов из России на Олимпиаде Фото: pixabay.com © URA.RU Подавляющее большинство французов выступило за то, чтобы допустить российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже. Об этом стало известно из опросов социологической компании Odoxa. «Большинство (72%) французов считают, что российские спортсмены, исключенные с международной арены со времен спецоперации, должны иметь возможность участвовать в Олимпийских играх. Однако, 28% заявили, что российские спортсмены также должны иметь возможность присутствовать под флагом России, в то время как 44% считают, что они должны участвовать под нейтральным знаменем», — передает издание L’Equipe , ссылаясь на результаты опроса, проведенного Odoxa. Опрос проводился 1 и 2 марта, в нем приняли участие более тысячи человек старше 18 лет. В конце января этого года в Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с рекомендацией допустить до игр российских спортсменов в нейтральном статусе. Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что отстранение российских спортсменов от участия в играх из-за их принадлежности к определенной стране не соответствует ценностям Олимпийской хартии. На спортсменов из России были наложены санкции в 2022 году из-за спецоперации РФ на Украине.

Подавляющее большинство французов выступило за то, чтобы допустить российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже. Об этом стало известно из опросов социологической компании Odoxa. «Большинство (72%) французов считают, что российские спортсмены, исключенные с международной арены со времен спецоперации, должны иметь возможность участвовать в Олимпийских играх. Однако, 28% заявили, что российские спортсмены также должны иметь возможность присутствовать под флагом России, в то время как 44% считают, что они должны участвовать под нейтральным знаменем», — передает издание L’Equipe, ссылаясь на результаты опроса, проведенного Odoxa. Опрос проводился 1 и 2 марта, в нем приняли участие более тысячи человек старше 18 лет. В конце января этого года в Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с рекомендацией допустить до игр российских спортсменов в нейтральном статусе. Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что отстранение российских спортсменов от участия в играх из-за их принадлежности к определенной стране не соответствует ценностям Олимпийской хартии. На спортсменов из России были наложены санкции в 2022 году из-за спецоперации РФ на Украине.