В Тюмени директору школы, где за хулиганство детей наказывали голодом, грозит штраф

06 марта 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

Директору грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Директор школы №56 в Тюмени Ольга Живодерова может получить штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей за то, что в школе один из классных руководителей не заказывал питание для учеников в наказание за проступки детей. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре региона. «Классный руководитель одного из шестых классов школы в течение двух дней не заказывала питание для учеников в наказание за плохое поведение, что могло повлечь ухудшение их здоровья. Прокуратура вынесла директору школы представление, по результатам три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении», — сообщили URA.RU в прокуратуре Тюменской области. Речь идет о директоре школы №56 Тюмени Ольги Живодеровой. Штраф ей грозит по ч.2 ст. 5.57 КоАП РФ — «Нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод». Как ранее писало URA.RU, о произошедшем в школе стало известно после того, как ситуацию в социальных сетях осветили родители. Оказалось, что классрук решила наказать детей за то, что они съедали чужие порции в столовой. За это женщина просто перестала заказывать на учеников питание. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор школы №56 в Тюмени Ольга Живодерова может получить штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей за то, что в школе один из классных руководителей не заказывал питание для учеников в наказание за проступки детей. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре региона. «Классный руководитель одного из шестых классов школы в течение двух дней не заказывала питание для учеников в наказание за плохое поведение, что могло повлечь ухудшение их здоровья. Прокуратура вынесла директору школы представление, по результатам три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении», — сообщили URA.RU в прокуратуре Тюменской области. Речь идет о директоре школы №56 Тюмени Ольги Живодеровой. Штраф ей грозит по ч.2 ст. 5.57 КоАП РФ — «Нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод». Как ранее писало URA.RU, о произошедшем в школе стало известно после того, как ситуацию в социальных сетях осветили родители. Оказалось, что классрук решила наказать детей за то, что они съедали чужие порции в столовой. За это женщина просто перестала заказывать на учеников питание.