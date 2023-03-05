05 марта 2023
04 марта 2023
03 марта 2023

В Тюмени директору школы, где за хулиганство детей наказывали голодом, грозит штраф

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Тюмень, купюры, деньги, взятка, бумажные деньги
Директору грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей Фото:

Директор школы №56 в Тюмени Ольга Живодерова может получить штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей за то, что в школе один из классных руководителей не заказывал питание для учеников в наказание за проступки детей. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре региона.

«Классный руководитель одного из шестых классов школы в течение двух дней не заказывала питание для учеников в наказание за плохое поведение, что могло повлечь ухудшение их здоровья. Прокуратура вынесла директору школы представление, по результатам три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении», — сообщили URA.RU в прокуратуре Тюменской области.

Речь идет о директоре школы №56 Тюмени Ольги Живодеровой. Штраф ей грозит по ч.2 ст. 5.57 КоАП РФ — «Нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод».

Как ранее писало URA.RU, о произошедшем в школе стало известно после того, как ситуацию в социальных сетях осветили родители. Оказалось, что классрук решила наказать детей за то, что они съедали чужие порции в столовой. За это женщина просто перестала заказывать на учеников питание.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Директор школы №56 в Тюмени Ольга Живодерова может получить штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей за то, что в школе один из классных руководителей не заказывал питание для учеников в наказание за проступки детей. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре региона. «Классный руководитель одного из шестых классов школы в течение двух дней не заказывала питание для учеников в наказание за плохое поведение, что могло повлечь ухудшение их здоровья. Прокуратура вынесла директору школы представление, по результатам три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении», — сообщили URA.RU в прокуратуре Тюменской области. Речь идет о директоре школы №56 Тюмени Ольги Живодеровой. Штраф ей грозит по ч.2 ст. 5.57 КоАП РФ — «Нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод». Как ранее писало URA.RU, о произошедшем в школе стало известно после того, как ситуацию в социальных сетях осветили родители. Оказалось, что классрук решила наказать детей за то, что они съедали чужие порции в столовой. За это женщина просто перестала заказывать на учеников питание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...