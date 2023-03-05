05 марта 2023
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Тюменок пригласили вступать в ЧВК «Вагнер»

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские медсестры могут вступить в ЧВК «Вагнер» для оказания помощи ее бойцам Фото:

Жительницы Тюмени могут вступить в ЧВК «Вагнер» на должности операционных сестер. Объявление о наборе в формирование появилось в telegram-канале тюменского благотворительного фонда «Путевка в жизнь». Его разместили по просьбе самой ЧВК.

«Вступай в самый дружный оркестр мира. Солидная зарплата, полный соцпакет, слаженная команда. Возраст от 22 до 50, наличие срочной службы необязательно. Требуются психологи, операционные сестры», — говорится в объявлении, опубликованном тюменским фондом.

Также на службу приглашают и мужчин на позиции бойцов, артиллеристов и по другим военным специальностям. Обещанная заработная плата — от 240 тысяч рублей. Как пояснила URA.RU координатор фонда «Путевка в жизнь» Ольга Чупрунова, объявление организация разместила по просьбе самой ЧВК «Вагнер».

Как ранее писало URA.RU, ближайший к Тюмени пункт набора бойцов в ЧВК «Вагнер» компания планирует открыть в Сургуте. Он станет единым для всей тюменской «матрешки».

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Жительницы Тюмени могут вступить в ЧВК «Вагнер» на должности операционных сестер. Объявление о наборе в формирование появилось в telegram-канале тюменского благотворительного фонда «Путевка в жизнь». Его разместили по просьбе самой ЧВК. «Вступай в самый дружный оркестр мира. Солидная зарплата, полный соцпакет, слаженная команда. Возраст от 22 до 50, наличие срочной службы необязательно. Требуются психологи, операционные сестры», — говорится в объявлении, опубликованном тюменским фондом. Также на службу приглашают и мужчин на позиции бойцов, артиллеристов и по другим военным специальностям. Обещанная заработная плата — от 240 тысяч рублей. Как пояснила URA.RU координатор фонда «Путевка в жизнь» Ольга Чупрунова, объявление организация разместила по просьбе самой ЧВК «Вагнер». Как ранее писало URA.RU, ближайший к Тюмени пункт набора бойцов в ЧВК «Вагнер» компания планирует открыть в Сургуте. Он станет единым для всей тюменской «матрешки».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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