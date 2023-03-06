06 марта 2023

Из Пермской оперы уходит руководитель труппы

© Служба новостей «URA.RU»
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Дягилевский фестиваль. Пермь, театр, партер, занавес, театральный концертный зал, пермский театр оперы и балета
Пермская опера осталась без руководителя Фото:

Медея Ясониди, возглавляющая оперную труппу Пермского театра оперы и балета, покидает пост. По ее словам, причиной ухода из театра стал конфликт с главным дирижером.

«Медея Ясониди с 9 марта не будет работать в театре. Причина увольнения — разногласия с главным дирижером Миграном Агаджаняном», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на артистку.

Пока Ясониди не озвучивает своих профессиональных планов. Для начала она хочет просто отдохнуть.

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Медея Ясониди, возглавляющая оперную труппу Пермского театра оперы и балета, покидает пост. По ее словам, причиной ухода из театра стал конфликт с главным дирижером. «Медея Ясониди с 9 марта не будет работать в театре. Причина увольнения — разногласия с главным дирижером Миграном Агаджаняном», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на артистку. Пока Ясониди не озвучивает своих профессиональных планов. Для начала она хочет просто отдохнуть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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