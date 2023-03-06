Из Пермской оперы уходит руководитель труппы

Пермская опера осталась без руководителя
Медея Ясониди, возглавляющая оперную труппу Пермского театра оперы и балета, покидает пост. По ее словам, причиной ухода из театра стал конфликт с главным дирижером.
«Медея Ясониди с 9 марта не будет работать в театре. Причина увольнения — разногласия с главным дирижером Миграном Агаджаняном», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на артистку.
Пока Ясониди не озвучивает своих профессиональных планов. Для начала она хочет просто отдохнуть.
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