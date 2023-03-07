Алексей Титовский лично поздравил женщин, работающих в праздник Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

В Салехарде женщины-медработники получили цветы и поздравления с Международным женским днем от главы города Алексея Титовского. О поздравлении женщин, работающих в праздник, сообщил сам мэр.

«Заехал поздравить медработниц станции скорой помощи и приемного покоя с первым весенним праздником! По долгу службы они отмечают свой „профессиональный“ праздник на посту. Милые женщины, спасибо вам за неравнодушное отношение к делу и заботу о салехардцах», — написал Алексей Титовский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он поздравил медработников с праздником, пожелал им крепкого здоровья и положительных эмоций. Мэр вручил женщинам букеты тюльпанов.

Ранее URA.RU сообщило, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов высоко оценил профессионализм ямальских женщин. Благодарность и восхищение их трудом губернатор выразил в поздравлении с 8 марта.