В Салехарде женщины-медработники получили цветы и поздравления с Международным женским днем от главы города Алексея Титовского. О поздравлении женщин, работающих в праздник, сообщил сам мэр.
«Заехал поздравить медработниц станции скорой помощи и приемного покоя с первым весенним праздником! По долгу службы они отмечают свой „профессиональный“ праздник на посту. Милые женщины, спасибо вам за неравнодушное отношение к делу и заботу о салехардцах», — написал Алексей Титовский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Он поздравил медработников с праздником, пожелал им крепкого здоровья и положительных эмоций. Мэр вручил женщинам букеты тюльпанов.
Ранее URA.RU сообщило, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов высоко оценил профессионализм ямальских женщин. Благодарность и восхищение их трудом губернатор выразил в поздравлении с 8 марта.
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