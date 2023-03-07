07 марта 2023
06 марта 2023

Глава Нового Уренгоя встретился с женами военнослужащих. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, воронов андрей
Андрей Воронов поздравил жен военнослужащих и женщин из дежурных служб Фото:

Глава администрации Нового Уренгоя Андрей Воронов навестил жен и матерей военнослужащих, чьи сыновья и мужья выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Также мэр поздравил с Международным женским днем женщин из медицинской части и силовых структур, несущих службу на постах, сообщил Воронов в соцсетях.

«Заехал к матерям и женам наших мобилизованных бойцов, находящихся в зоне проведения СВО. Сейчас они нуждаются в особой заботе и внимании. Обнимаю каждую! Пусть наша поддержка вам поможет, мы всегда рядом», — написал Андрей Воронов в своем telegram-канале.

Также он поздравил всех женщин Ямала с 8 Марта, пожелав безграничного счастья, крепкого здоровья и гармонии в душе. «Улыбайтесь чаще, ради ваших улыбок и счастливых глаз, мы, мужчины, готовы горы свернуть», — признался мэр.

Ранее URA.RU рассказало, что мэр Салехарда Алексей Титовский поздравил женщин-медработников, работающих в праздничный день. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем поздравлении высоко оценил профессионализм ямальских женщин.

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Глава администрации Нового Уренгоя Андрей Воронов навестил жен и матерей военнослужащих, чьи сыновья и мужья выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Также мэр поздравил с Международным женским днем женщин из медицинской части и силовых структур, несущих службу на постах, сообщил Воронов в соцсетях. «Заехал к матерям и женам наших мобилизованных бойцов, находящихся в зоне проведения СВО. Сейчас они нуждаются в особой заботе и внимании. Обнимаю каждую! Пусть наша поддержка вам поможет, мы всегда рядом», — написал Андрей Воронов в своем telegram-канале. Также он поздравил всех женщин Ямала с 8 Марта, пожелав безграничного счастья, крепкого здоровья и гармонии в душе. «Улыбайтесь чаще, ради ваших улыбок и счастливых глаз, мы, мужчины, готовы горы свернуть», — признался мэр. Ранее URA.RU рассказало, что мэр Салехарда Алексей Титовский поздравил женщин-медработников, работающих в праздничный день. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем поздравлении высоко оценил профессионализм ямальских женщин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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