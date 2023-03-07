Глава администрации Нового Уренгоя Андрей Воронов навестил жен и матерей военнослужащих, чьи сыновья и мужья выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Также мэр поздравил с Международным женским днем женщин из медицинской части и силовых структур, несущих службу на постах, сообщил Воронов в соцсетях.
«Заехал к матерям и женам наших мобилизованных бойцов, находящихся в зоне проведения СВО. Сейчас они нуждаются в особой заботе и внимании. Обнимаю каждую! Пусть наша поддержка вам поможет, мы всегда рядом», — написал Андрей Воронов в своем telegram-канале.
Также он поздравил всех женщин Ямала с 8 Марта, пожелав безграничного счастья, крепкого здоровья и гармонии в душе. «Улыбайтесь чаще, ради ваших улыбок и счастливых глаз, мы, мужчины, готовы горы свернуть», — признался мэр.
Ранее URA.RU рассказало, что мэр Салехарда Алексей Титовский поздравил женщин-медработников, работающих в праздничный день. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем поздравлении высоко оценил профессионализм ямальских женщин.
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