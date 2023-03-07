Спасший на пожаре маму и трех братьев курганский школьник поздравил женщин с 8 Марта. Видео

08 марта 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Михаил Широков обратился к мамам и бабушкам в Международный женский день Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ученик Новобайдарской школы Половинского округа (Курганская область) Михаил Широков, который спас свою семью из пожара, поздравил женщин Зауралья с 8 Марта. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора региона. «С 8 Марта мам и бабушек поздравляет юный герой, ученик Новобайдарской школы Половинского округа Михаил Широков. В прошлом году при пожаре он помог спастись маме и трем младшим братьям», — указано в правительственном telegram-канале. Инцидент произошел ночью. Когда дом загорелся, школьник разбудил всех и помогал семье выбраться из горящего дома. При этом сам мальчик получил многочисленные ожоги и был отправлен на лечение в больницу. Позже губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил МЧС представить подростка к награде за мужественный поступок. Ранее URA.RU писало, что в праздничный день главы курганских медучреждений поздравили молодых мам. Утром 8 марта в перинатальном центре Кургана родились пять детей. В своем обращении к женщинам Зауралья замгубернатора Курганской области по внутренней политике Оксана Куташи отдельно выделила родственниц участников спецоперации.

Ученик Новобайдарской школы Половинского округа (Курганская область) Михаил Широков, который спас свою семью из пожара, поздравил женщин Зауралья с 8 Марта. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора региона. «С 8 Марта мам и бабушек поздравляет юный герой, ученик Новобайдарской школы Половинского округа Михаил Широков. В прошлом году при пожаре он помог спастись маме и трем младшим братьям», — указано в правительственном telegram-канале. Инцидент произошел ночью. Когда дом загорелся, школьник разбудил всех и помогал семье выбраться из горящего дома. При этом сам мальчик получил многочисленные ожоги и был отправлен на лечение в больницу. Позже губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил МЧС представить подростка к награде за мужественный поступок. Ранее URA.RU писало, что в праздничный день главы курганских медучреждений поздравили молодых мам. Утром 8 марта в перинатальном центре Кургана родились пять детей. В своем обращении к женщинам Зауралья замгубернатора Курганской области по внутренней политике Оксана Куташи отдельно выделила родственниц участников спецоперации.