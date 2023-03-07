07 марта 2023
06 марта 2023

Спасший на пожаре маму и трех братьев курганский школьник поздравил женщин с 8 Марта. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюльпаны в Ленте. Тюмень, гипермаркет, цветы, букеты цветов, 8 марта, букет цветов
Михаил Широков обратился к мамам и бабушкам в Международный женский день Фото:

Ученик Новобайдарской школы Половинского округа (Курганская область) Михаил Широков, который спас свою семью из пожара, поздравил женщин Зауралья с 8 Марта. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора региона.

«С 8 Марта мам и бабушек поздравляет юный герой, ученик Новобайдарской школы Половинского округа Михаил Широков. В прошлом году при пожаре он помог спастись маме и трем младшим братьям», — указано в правительственном telegram-канале.

Инцидент произошел ночью. Когда дом загорелся, школьник разбудил всех и помогал семье выбраться из горящего дома. При этом сам мальчик получил многочисленные ожоги и был отправлен на лечение в больницу. Позже губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил МЧС представить подростка к награде за мужественный поступок.

Ранее URA.RU писало, что в праздничный день главы курганских медучреждений поздравили молодых мам. Утром 8 марта в перинатальном центре Кургана родились пять детей. В своем обращении к женщинам Зауралья замгубернатора Курганской области по внутренней политике Оксана Куташи отдельно выделила родственниц участников спецоперации.

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Ученик Новобайдарской школы Половинского округа (Курганская область) Михаил Широков, который спас свою семью из пожара, поздравил женщин Зауралья с 8 Марта. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора региона. «С 8 Марта мам и бабушек поздравляет юный герой, ученик Новобайдарской школы Половинского округа Михаил Широков. В прошлом году при пожаре он помог спастись маме и трем младшим братьям», — указано в правительственном telegram-канале. Инцидент произошел ночью. Когда дом загорелся, школьник разбудил всех и помогал семье выбраться из горящего дома. При этом сам мальчик получил многочисленные ожоги и был отправлен на лечение в больницу. Позже губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил МЧС представить подростка к награде за мужественный поступок. Ранее URA.RU писало, что в праздничный день главы курганских медучреждений поздравили молодых мам. Утром 8 марта в перинатальном центре Кургана родились пять детей. В своем обращении к женщинам Зауралья замгубернатора Курганской области по внутренней политике Оксана Куташи отдельно выделила родственниц участников спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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