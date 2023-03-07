Ученик Новобайдарской школы Половинского округа (Курганская область) Михаил Широков, который спас свою семью из пожара, поздравил женщин Зауралья с 8 Марта. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора региона.
«С 8 Марта мам и бабушек поздравляет юный герой, ученик Новобайдарской школы Половинского округа Михаил Широков. В прошлом году при пожаре он помог спастись маме и трем младшим братьям», — указано в правительственном telegram-канале.
Инцидент произошел ночью. Когда дом загорелся, школьник разбудил всех и помогал семье выбраться из горящего дома. При этом сам мальчик получил многочисленные ожоги и был отправлен на лечение в больницу. Позже губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил МЧС представить подростка к награде за мужественный поступок.
Ранее URA.RU писало, что в праздничный день главы курганских медучреждений поздравили молодых мам. Утром 8 марта в перинатальном центре Кургана родились пять детей. В своем обращении к женщинам Зауралья замгубернатора Курганской области по внутренней политике Оксана Куташи отдельно выделила родственниц участников спецоперации.
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