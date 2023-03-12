Умер ветеран курганского оборонного завода

Умер ветеран Курганского машиностроительного завода (КМЗ) Геннадий Кузовлев. Он ушел из жизни 10 марта в возрасте 81 года. Об этом сообщается в telegram-канале оборонного завода.
«10 марта на 82-м году ушел из жизни ветеран Курганмашзавода Кузовлев Геннадий Данилович. Геннадий Данилович родился 26 сентября 1941 года. На завод устроился в 1962-м и проработал здесь почти полвека», — указано в посте канала.
Сообщается, что Кузовлев начинал работать инженером-конструктором отдела автоматизации. После мужчина возглавлял отдел технического контроля механосборочного завода. «Кузовлев внес важный вклад в создание современного облика службы качества. Геннадия Даниловича отличал принципиальный подход к контролю качества продукции», — сообщается в telegram-канале КМЗ. Прощание с ветераном Курганмашзавода Геннадием Кузовлевым пройдет 14 марта траурном зале ЖБИ.
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