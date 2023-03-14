14 марта 2023

В Кургане запустили новый цех по производству мебели. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство мебели в ИК-13 Нижний Тагил. Свердловская область, фанера, дерево, производство фанеры, производство мебели
Линия работает на отечественном программном комплексе (архивное фото) Фото:

Представители компании «Уралкомплексстрой» запустили в Кургане производственную линию по выпуску мебели. Об этом в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«В Кургане запустили новую производственную линию по выпуску мебели, которая работает на отечественном программном комплексе. Правительством оказана господдержка по приобретению оборудования», — рассказал Шумков.

По его словам, в компании уже работают 42 сотрудника, а в ближайшее туда планируют найти еще до 30 человек. Также представители организации планируют расширить штат предприятия до 100 человек, и построить новый цех. Шумков пообещал поддержать это производство.

Ранее стало известно, что в Кургане в 2023 году откроют новый завод по производству вездеходов. С помощью него планируют выпускать до 30 машин в месяц.

Представители предприятия планируют нанять десятки новых сотрудников
Фото:
Новую линию открыли с помощью господдержки
Фото:

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Представители компании «Уралкомплексстрой» запустили в Кургане производственную линию по выпуску мебели. Об этом в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «В Кургане запустили новую производственную линию по выпуску мебели, которая работает на отечественном программном комплексе. Правительством оказана господдержка по приобретению оборудования», — рассказал Шумков. По его словам, в компании уже работают 42 сотрудника, а в ближайшее туда планируют найти еще до 30 человек. Также представители организации планируют расширить штат предприятия до 100 человек, и построить новый цех. Шумков пообещал поддержать это производство. Ранее стало известно, что в Кургане в 2023 году откроют новый завод по производству вездеходов. С помощью него планируют выпускать до 30 машин в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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