Линия работает на отечественном программном комплексе (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Представители компании «Уралкомплексстрой» запустили в Кургане производственную линию по выпуску мебели. Об этом в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«В Кургане запустили новую производственную линию по выпуску мебели, которая работает на отечественном программном комплексе. Правительством оказана господдержка по приобретению оборудования», — рассказал Шумков.

По его словам, в компании уже работают 42 сотрудника, а в ближайшее туда планируют найти еще до 30 человек. Также представители организации планируют расширить штат предприятия до 100 человек, и построить новый цех. Шумков пообещал поддержать это производство.

Ранее стало известно, что в Кургане в 2023 году откроют новый завод по производству вездеходов. С помощью него планируют выпускать до 30 машин в месяц.

Представители предприятия планируют нанять десятки новых сотрудников Фото: аккаунт Вадима Шумкова в соцсети «ВКонтакте»