15 марта 2023

Ради автобусов для Кургана ульяновский завод увеличил число рабочих. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Патрушев на Челябинском тракторном заводе корпорации УВЗ. Челябинск, станок, токарный станок, промышленность, токарь, работник, завод, импортозамещение, чтз, профессия, рабочий, цех, производство
На заводе заявили, что поставка автобусов для Кургана для них является важнейшей задачей Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

Представители ульяновского завода Simaz привлекут дополнительные ресурсы для сборки новых автобусов, которые отправят в Курган. Об этом сообщили представители Союза транспортных организаций Курганской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе переговоров с руководством предприятия удалось найти возможности по сокращению сроков поставки автобусов. Директор предприятия заверил, что партия автобусов для Кургана является важнейшей, и для его выполнения будут задействованы дополнительные ресурсы», — указано в сообщении.

Переговоры прошли во время поездки представителей союза и курганских перевозчиков на завод. Курганцам показали на предприятии процесс сборки автобусов и рассказали о его особенностях.

Ранее представители союза сообщили URA.RU, что перевозчики новых маршрутов в Кургане собираются покупать ульяновские и китайские автобусы. Ожидается, что до конца весны в Курган доставят десятки новых автобусов.

Так выглядят автобусы Simaz
Фото:

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Представители ульяновского завода Simaz привлекут дополнительные ресурсы для сборки новых автобусов, которые отправят в Курган. Об этом сообщили представители Союза транспортных организаций Курганской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «В ходе переговоров с руководством предприятия удалось найти возможности по сокращению сроков поставки автобусов. Директор предприятия заверил, что партия автобусов для Кургана является важнейшей, и для его выполнения будут задействованы дополнительные ресурсы», — указано в сообщении. Переговоры прошли во время поездки представителей союза и курганских перевозчиков на завод. Курганцам показали на предприятии процесс сборки автобусов и рассказали о его особенностях. Ранее представители союза сообщили URA.RU, что перевозчики новых маршрутов в Кургане собираются покупать ульяновские и китайские автобусы. Ожидается, что до конца весны в Курган доставят десятки новых автобусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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