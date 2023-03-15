На заводе заявили, что поставка автобусов для Кургана для них является важнейшей задачей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Представители ульяновского завода Simaz привлекут дополнительные ресурсы для сборки новых автобусов, которые отправят в Курган. Об этом сообщили представители Союза транспортных организаций Курганской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе переговоров с руководством предприятия удалось найти возможности по сокращению сроков поставки автобусов. Директор предприятия заверил, что партия автобусов для Кургана является важнейшей, и для его выполнения будут задействованы дополнительные ресурсы», — указано в сообщении.

Переговоры прошли во время поездки представителей союза и курганских перевозчиков на завод. Курганцам показали на предприятии процесс сборки автобусов и рассказали о его особенностях.

Ранее представители союза сообщили URA.RU, что перевозчики новых маршрутов в Кургане собираются покупать ульяновские и китайские автобусы. Ожидается, что до конца весны в Курган доставят десятки новых автобусов.