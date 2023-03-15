В Тюменской области изменят правила получения выплат из материнского капитала

Деньги на детей будут перечислять пятого числа каждого месяца Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области изменят правила получения выплат на детей до трех лет, которые перечисляются из средств материнского капитала. Об этом сообщает региональное отделение Социального фонда России. День перечисления денег станет фиксированным, а приходить они будут за предыдущий месяц.

«С июня 2023 года выплаты из материнского капитала на детей до трех лет будут перечисляться в фиксированную дату — 5-го числа каждого месяца. При этом деньги будут поступать не за текущий месяц, как в настоящее время, а за предыдущий. Так, 5 июня поступят пособия за май», — сообщает тюменское отделение Социального фонда России.

Как пояснили в ведомстве, сейчас даты выплат являются «плавающими». Их переводят в первой или второй половине месяца, в течение двух недель. Сумма пособия не изменится: в 2023 году она равняется прожиточному минимуму на ребенка, то есть 14 176 рублей.

Как ранее писало URA.RU, в феврале 2023 года пособия на детей и другие выплаты, полагающиеся тюменцам, были проиндексированы. Их новые размеры можно узнать в нашем материале.