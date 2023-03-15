15 марта 2023

В Тюменской области изменят правила получения выплат из материнского капитала

© Служба новостей «URA.RU»
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Спальные районы и жители города. Тюмень., снег, пешеходы, зима, строительство, прохожие, снег в городе, детская коляска, стройка, родители с коляской, бульвар чукмалдина
Деньги на детей будут перечислять пятого числа каждого месяца Фото:

В Тюменской области изменят правила получения выплат на детей до трех лет, которые перечисляются из средств материнского капитала. Об этом сообщает региональное отделение Социального фонда России. День перечисления денег станет фиксированным, а приходить они будут за предыдущий месяц.

«С июня 2023 года выплаты из материнского капитала на детей до трех лет будут перечисляться в фиксированную дату — 5-го числа каждого месяца. При этом деньги будут поступать не за текущий месяц, как в настоящее время, а за предыдущий. Так, 5 июня поступят пособия за май», — сообщает тюменское отделение Социального фонда России.

Как пояснили в ведомстве, сейчас даты выплат являются «плавающими». Их переводят в первой или второй половине месяца, в течение двух недель. Сумма пособия не изменится: в 2023 году она равняется прожиточному минимуму на ребенка, то есть 14 176 рублей.

Как ранее писало URA.RU, в феврале 2023 года пособия на детей и другие выплаты, полагающиеся тюменцам, были проиндексированы. Их новые размеры можно узнать в нашем материале.

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В Тюменской области изменят правила получения выплат на детей до трех лет, которые перечисляются из средств материнского капитала. Об этом сообщает региональное отделение Социального фонда России. День перечисления денег станет фиксированным, а приходить они будут за предыдущий месяц. «С июня 2023 года выплаты из материнского капитала на детей до трех лет будут перечисляться в фиксированную дату — 5-го числа каждого месяца. При этом деньги будут поступать не за текущий месяц, как в настоящее время, а за предыдущий. Так, 5 июня поступят пособия за май», — сообщает тюменское отделение Социального фонда России. Как пояснили в ведомстве, сейчас даты выплат являются «плавающими». Их переводят в первой или второй половине месяца, в течение двух недель. Сумма пособия не изменится: в 2023 году она равняется прожиточному минимуму на ребенка, то есть 14 176 рублей. Как ранее писало URA.RU, в феврале 2023 года пособия на детей и другие выплаты, полагающиеся тюменцам, были проиндексированы. Их новые размеры можно узнать в нашем материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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