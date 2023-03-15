В тюменской политике озвучили дату утверждения состава новой гордумы

Списки с предполагаемым составом новой гордумы Тюмени принесли на согласование губернатору Моору

В Тюменском правительстве утверждается итоговый список предполагаемых депутатов гордумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменский замгубернатора по внутренней политике Павел Белявский утвердил списки с предполагаемым составом новой гордумы и передал их шефу — Александру Моору. Окончательный вариант согласованных губернатором списков в политтусовке ожидают увидеть к середине апреля. Об этом URA.RU стало известно от источников, близких к областному правительству.

«Моор получил списки с предполагаемыми кандидатами на вхождение в муниципальную думу. Возможно, что-то в этом списке еще скорректирует, но незначительно. К середине апреля должен определиться и дать заключение», — сообщают источники.

Уже сейчас становятся известны имена депутатов, которые, потенциально, сохранят свои мандаты. В депутатском кресле останется врач Антон Терехин. На праймериз «Единой России» в гордуму заявился богатейший депутат Андрей Антипов. Два мандата по партспискам пророчат новой партии. Всего оппозиции пообещали до 6 депутатов по партийным спискам.