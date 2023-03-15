15 марта 2023

В тюменской политике озвучили дату утверждения состава новой гордумы

Списки с предполагаемым составом новой гордумы Тюмени принесли на согласование губернатору Моору
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин в Душанбе. Москва, депутат, чиновник, бизнесмен, должность
В Тюменском правительстве утверждается итоговый список предполагаемых депутатов гордумы Фото:

Тюменский замгубернатора по внутренней политике Павел Белявский утвердил списки с предполагаемым составом новой гордумы и передал их шефу — Александру Моору. Окончательный вариант согласованных губернатором списков в политтусовке ожидают увидеть к середине апреля. Об этом URA.RU стало известно от источников, близких к областному правительству.

«Моор получил списки с предполагаемыми кандидатами на вхождение в муниципальную думу. Возможно, что-то в этом списке еще скорректирует, но незначительно. К середине апреля должен определиться и дать заключение», — сообщают источники.

Уже сейчас становятся известны имена депутатов, которые, потенциально, сохранят свои мандаты. В депутатском кресле останется врач Антон Терехин. На праймериз «Единой России» в гордуму заявился богатейший депутат Андрей Антипов. Два мандата по партспискам пророчат новой партии. Всего оппозиции пообещали до 6 депутатов по партийным спискам.

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Тюменский замгубернатора по внутренней политике Павел Белявский утвердил списки с предполагаемым составом новой гордумы и передал их шефу — Александру Моору. Окончательный вариант согласованных губернатором списков в политтусовке ожидают увидеть к середине апреля. Об этом URA.RU стало известно от источников, близких к областному правительству. «Моор получил списки с предполагаемыми кандидатами на вхождение в муниципальную думу. Возможно, что-то в этом списке еще скорректирует, но незначительно. К середине апреля должен определиться и дать заключение», — сообщают источники. Уже сейчас становятся известны имена депутатов, которые, потенциально, сохранят свои мандаты. В депутатском кресле останется врач Антон Терехин. На праймериз «Единой России» в гордуму заявился богатейший депутат Андрей Антипов. Два мандата по партспискам пророчат новой партии. Всего оппозиции пообещали до 6 депутатов по партийным спискам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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