Звание Героя России Рустам Сайфуллин получил в июне 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Тюменский Герой РФ Рустам Сайфуллин готовится к операции в московском госпитале Минобороны РФ. Об этом в своем личном telegram-канале рассказал депутат Госдумы РФ от Тюменской области Иван Квитка.

«Герой России, наш земляк Сайфуллин Рустам Галиевич готовится к плановой операции. Переживаем. Держим кулаки. Квалифицированные специалисты военного госпиталя Минобороны РФ проводят уникальные операции и возвращают здоровье нашим бойцам», — сообщил Квитка.

В видео, приложенном к сообщению Квитки, Сайфуллин сообщает, что ему снимут аппарат Илизарова. С этим устройством на ноге тюменский Герой России провел десять месяцев.

Ранее URA.RU рассказало, что Сайфуллин получил ранение в ходе спецоперации на территории Украины. Бомба упала ему прямо под ноги, но мужчина выжил. Он перенес 11 операций и сейчас идет на поправку. Сайфуллин восстанавливался в домашних условиях. За это время он успел провести несколько встреч со студентами и присоединиться к тюменским сторонникам «Единой России».