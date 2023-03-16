Рослехоз упрекнул Курганскую область в неготовности к пожароопасному сезону

Представитель Рослесхоза привел Курганскую область в качестве отрицательного примера в вопросе подготовки конкурсных документов накануне пожароопасного сезона. Об этом сообщает сайт федерального агентства.
«По предварительному прогнозу пожарной опасности, юг и восток Курганской области в апреле попадает в „красную зону“. А там конкурсная документация „кочует“ в режиме согласования еще с 14 февраля», — сообщил замначальника Рослесхоза Алексей Венглинский на совещании в Минприроды.
По данным Рослехоза, проблема касается заключения контрактов по авиамониторингу. Также многие субъекты не заключили контракты по тушению пожаров при помощи авиации. «Если в кратчайшие сроки вы не заключите контракты, то с учетом нормативных сроков проведения конкурсных процедур вы не успеете до начала пожароопасного сезона. То есть, когда начнете гореть, останетесь без авиации», — спрогнозировал Венглинский.
Ранее URA.RU сообщало, что по данным авиалесоохраны, Курганская область попала в зону повышенной пожарной опасности в весенний период. Власти региона заявили, что приобретут квадрокоптеры для дополнительного мониторинга населенных пунктов в пожароопасный период.
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