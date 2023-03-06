Представители ведомства ожидают, что наиболее сложная пожароопасная обстановка будет на юге и востоке региона Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Лесные пожары в России

В Курганской области в апреле и мае прогнозируется повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности. Данная информация размещена на сайте ФБУ «Авиалесоохрана».

«В апреле 2023 года повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется на территории: Уральского федерального округа (на юге и востоке Курганской области, в южной части Тюменской области)», — указано в сообщении. В мае, по данным ведомства, в УрФО похожая ситуация ожидается в тех же регионах.

В начале мая 2022 года лесные пожарные в Курганской области были самыми крупными в России. Из-за пожаров в регионе ввели режим ЧС, который продлился с 28 апреля до 19 мая.