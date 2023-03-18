18 марта 2023
17 марта 2023

В Тюмени мужчина упал с козырька подъезда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, многоэтажка, жилой дом, многоэтажный дом, новостройки, многоквартирный дом, панелька, квартал
Неизвестный стоял на козырьке подъезда в нижнем белье (архивное фото) Фото:

В Тюмени с козырька подъезда упал молодой человек в одном нижнем белье. Как сообщили местные жители, в результате инцидента пострадавшего забрала скорая помощь. Об этом они рассказали в соцсетях.

«До приезда скорой то лежал тихо, то пытался вскочить, бил головой и руками, орал диким голосом», — сообщили очевидцы в паблике «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Там добавили, что инцидент произошел в 12:40 по местному времени. В комментариях один из пользователей также уточнил, что мужчина находился на козырьке подъезда.

URA.RU направило запрос в региональный департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается.

Фото:

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В Тюмени с козырька подъезда упал молодой человек в одном нижнем белье. Как сообщили местные жители, в результате инцидента пострадавшего забрала скорая помощь. Об этом они рассказали в соцсетях. «До приезда скорой то лежал тихо, то пытался вскочить, бил головой и руками, орал диким голосом», — сообщили очевидцы в паблике «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Там добавили, что инцидент произошел в 12:40 по местному времени. В комментариях один из пользователей также уточнил, что мужчина находился на козырьке подъезда. URA.RU направило запрос в региональный департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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