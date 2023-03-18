Неизвестный стоял на козырьке подъезда в нижнем белье (архивное фото)
В Тюмени с козырька подъезда упал молодой человек в одном нижнем белье. Как сообщили местные жители, в результате инцидента пострадавшего забрала скорая помощь. Об этом они рассказали в соцсетях.
«До приезда скорой то лежал тихо, то пытался вскочить, бил головой и руками, орал диким голосом», — сообщили очевидцы в паблике «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Там добавили, что инцидент произошел в 12:40 по местному времени. В комментариях один из пользователей также уточнил, что мужчина находился на козырьке подъезда.
URA.RU направило запрос в региональный департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается.
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