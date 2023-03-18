В Тюмени мужчина упал с козырька подъезда. Фото

19 марта 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Неизвестный стоял на козырьке подъезда в нижнем белье (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени с козырька подъезда упал молодой человек в одном нижнем белье. Как сообщили местные жители, в результате инцидента пострадавшего забрала скорая помощь. Об этом они рассказали в соцсетях. «До приезда скорой то лежал тихо, то пытался вскочить, бил головой и руками, орал диким голосом», — сообщили очевидцы в паблике «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Там добавили, что инцидент произошел в 12:40 по местному времени. В комментариях один из пользователей также уточнил, что мужчина находился на козырьке подъезда. URA.RU направило запрос в региональный департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается. Фото: пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень»

В Тюмени с козырька подъезда упал молодой человек в одном нижнем белье. Как сообщили местные жители, в результате инцидента пострадавшего забрала скорая помощь. Об этом они рассказали в соцсетях. «До приезда скорой то лежал тихо, то пытался вскочить, бил головой и руками, орал диким голосом», — сообщили очевидцы в паблике «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Там добавили, что инцидент произошел в 12:40 по местному времени. В комментариях один из пользователей также уточнил, что мужчина находился на козырьке подъезда. URA.RU направило запрос в региональный департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается.