19 марта 2023
18 марта 2023
17 марта 2023

В ЯНАО новому собственнику бизнеса предлагают заплатить многомиллионный долг

© Служба новостей «URA.RU»
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Сумма задолженности — 15 миллионов Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) продается готовый бизнес, связанный с предоставлением услуг спецтехники. В объявлении на портале Avito указана стоимость объекта — 50 миллионов рублей. Из них 15 миллионов — это задолженность организации, оплата которой ложится на нового владельца.

«Организация открыта в 2015 г. В данный момент оказываем услуги спецтехники. Задолженность организаций 15 миллионов (погашается по срокам). В наличии рабочая техника на сумму 35 миллионов. Итого 50 миллионов общая стоимость», — указывает собственник в объявлении. Уточняется что задолженность по налогам и заработной плате перед сотрудниками погашена.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) выставили на продажу пивной завод, способный производить до восьми тонн пива ежемесячно. Имеется возможность для расширения бизнеса.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) продается готовый бизнес, связанный с предоставлением услуг спецтехники. В объявлении на портале Avito указана стоимость объекта — 50 миллионов рублей. Из них 15 миллионов — это задолженность организации, оплата которой ложится на нового владельца. «Организация открыта в 2015 г. В данный момент оказываем услуги спецтехники. Задолженность организаций 15 миллионов (погашается по срокам). В наличии рабочая техника на сумму 35 миллионов. Итого 50 миллионов общая стоимость», — указывает собственник в объявлении. Уточняется что задолженность по налогам и заработной плате перед сотрудниками погашена. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) выставили на продажу пивной завод, способный производить до восьми тонн пива ежемесячно. Имеется возможность для расширения бизнеса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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