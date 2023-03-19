В Тюмени выставили на продажу пансионат площадью 13 квадратных метров за 1,15 млрд рублей — по словам экономистов, за эти деньги можно приобрести в собственность небольшой остров на Багамах. Объявление размещено на сайте федерального агентства «Этажи».
«Предлагаю хороший и светлый вариант студии в чистом подъезде! На комфортном 3 этаже. В шаговой доступности расположен ЖК Акватория, остановки, множество магазинов, поликлиника, детский сад и обновленная школа. Недалеко река и платная переправа, которая позволит без пробок добраться до Сити Молла. Пройдет по ипотеке, помогу с оформлением. Звоните, готова показать в любое время», — говорится в объявлении.
Указано, что пансионат имеет косметический ремонт, в доме два лифта — пассажирский и грузовой. Так же сказано, что есть балкон, а высота потолков составляет 2,5 метра. Сам дом расположен в районе Лесобазы, где сейчас идет работа по комплексному развитию территорий.
Ранее URA.RU рассказывало о самой дорогой недвижимости Тюменской области. Например, за коттедж с бассейном и сауной тюменец просит почти миллион долларов.
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