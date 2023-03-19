19 марта 2023
18 марта 2023
17 марта 2023

В Тюмени продают пансионат по цене собственного острова на Багамах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Самый дешевый остров на Багамах обойдется покупателю в 960 миллионов рублей Фото:

В Тюмени выставили на продажу пансионат площадью 13 квадратных метров за 1,15 млрд рублей — по словам экономистов, за эти деньги можно приобрести в собственность небольшой остров на Багамах. Объявление размещено на сайте федерального агентства «Этажи».

«Предлагаю хороший и светлый вариант студии в чистом подъезде! На комфортном 3 этаже. В шаговой доступности расположен ЖК Акватория, остановки, множество магазинов, поликлиника, детский сад и обновленная школа. Недалеко река и платная переправа, которая позволит без пробок добраться до Сити Молла. Пройдет по ипотеке, помогу с оформлением. Звоните, готова показать в любое время», — говорится в объявлении.

Указано, что пансионат имеет косметический ремонт, в доме два лифта — пассажирский и грузовой. Так же сказано, что есть балкон, а высота потолков составляет 2,5 метра. Сам дом расположен в районе Лесобазы, где сейчас идет работа по комплексному развитию территорий.

Ранее URA.RU рассказывало о самой дорогой недвижимости Тюменской области. Например, за коттедж с бассейном и сауной тюменец просит почти миллион долларов.

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В Тюмени выставили на продажу пансионат площадью 13 квадратных метров за 1,15 млрд рублей — по словам экономистов, за эти деньги можно приобрести в собственность небольшой остров на Багамах. Объявление размещено на сайте федерального агентства «Этажи». «Предлагаю хороший и светлый вариант студии в чистом подъезде! На комфортном 3 этаже. В шаговой доступности расположен ЖК Акватория, остановки, множество магазинов, поликлиника, детский сад и обновленная школа. Недалеко река и платная переправа, которая позволит без пробок добраться до Сити Молла. Пройдет по ипотеке, помогу с оформлением. Звоните, готова показать в любое время», — говорится в объявлении. Указано, что пансионат имеет косметический ремонт, в доме два лифта — пассажирский и грузовой. Так же сказано, что есть балкон, а высота потолков составляет 2,5 метра. Сам дом расположен в районе Лесобазы, где сейчас идет работа по комплексному развитию территорий. Ранее URA.RU рассказывало о самой дорогой недвижимости Тюменской области. Например, за коттедж с бассейном и сауной тюменец просит почти миллион долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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