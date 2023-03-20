20 марта 2023

Бывший курганский глава лишился машины после приговора за взятку

© Служба новостей «URA.RU»
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У курганского экс-главы конфисковали автомобиль из-за взятки Фото:

Экс-глава Майковского сельсовета Щучанского округа (Курганская область) лишился автомобиля и прицепа, которые были конфискованы в счет уплаты штрафа по коррупционному делу о взятке. Данные появились на сайте Щучанского районного суда.

«Признать Р. виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. „в“ ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 291.2, ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, получение взятки в крупном размере должностными лицом, мелкое взяточничество). Назначить наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы (условно) со штрафом в четырехкратном размере взятки <…> конфисковать автомобиль и автоприцеп, принадлежащие подсудимому, в пределах суммы, сопоставимой сумме взятки», — сказано в решении суда. Транспорт бывшего главы сельсовета реализуют для погашения штрафа в размере 640 тысяч рублей.

Экс-чиновник превысил свои должностные полномочия при реализации программы переселения из ветхого жилья. За помощь в получении средств из бюджета он просил у дочери умершей сельчанки часть денег. Женщина согласилась, и глава администрации подделал документы о прописке. Получив деньги, она отдала ему 160 тысяч рублей.

После выявления подлога мужчина сотрудничал со следствием. Основное наказание он получил в условном виде с испытательным сроком 3,5 года. Также ему запретили в течение трех лет занимать государственные должности и работать в органах местного самоуправления.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудницу Варгашинского поссовета судили за служебный подлог. Женщина получила условный срок за незаконную помощь осужденному.

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Экс-глава Майковского сельсовета Щучанского округа (Курганская область) лишился автомобиля и прицепа, которые были конфискованы в счет уплаты штрафа по коррупционному делу о взятке. Данные появились на сайте Щучанского районного суда. «Признать Р. виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. „в“ ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 291.2, ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, получение взятки в крупном размере должностными лицом, мелкое взяточничество). Назначить наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы (условно) со штрафом в четырехкратном размере взятки <…> конфисковать автомобиль и автоприцеп, принадлежащие подсудимому, в пределах суммы, сопоставимой сумме взятки», — сказано в решении суда. Транспорт бывшего главы сельсовета реализуют для погашения штрафа в размере 640 тысяч рублей. Экс-чиновник превысил свои должностные полномочия при реализации программы переселения из ветхого жилья. За помощь в получении средств из бюджета он просил у дочери умершей сельчанки часть денег. Женщина согласилась, и глава администрации подделал документы о прописке. Получив деньги, она отдала ему 160 тысяч рублей. После выявления подлога мужчина сотрудничал со следствием. Основное наказание он получил в условном виде с испытательным сроком 3,5 года. Также ему запретили в течение трех лет занимать государственные должности и работать в органах местного самоуправления. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудницу Варгашинского поссовета судили за служебный подлог. Женщина получила условный срок за незаконную помощь осужденному.
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© Служба новостей «URA.RU»
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