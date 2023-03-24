24 марта 2023
23 марта 2023

Строительная компания разыскивает специалистов по гальванике в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги, конверт с деньгами, передача денег
Вахтовиков завлекают на работу регулярными выплатами Фото:

В компании «Строймаш» набирают специалистов-гальваников для работы вахтовым методом. Соответствующее объявление опубликовано на популярном сайте продаж.

«Работа в Курганской области: требуются гальваники на завод. Вахтовый метод. Зарплата: 87 500 рублей», — указано в сообщении.

В компании обещают компенсировать проезд до места работы и обеспечить униформой специалистов. На предприятии действует акция «приведи друга», говорится в объявлении.

Ранее аналитики заявляли о массовом дефиците кадров в Кургане. В регионе работников ищут при помощи сетевых ресурсов. О ситуации на рынке труда URA.RU рассказывали специалисты Avito.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В компании «Строймаш» набирают специалистов-гальваников для работы вахтовым методом. Соответствующее объявление опубликовано на популярном сайте продаж. «Работа в Курганской области: требуются гальваники на завод. Вахтовый метод. Зарплата: 87 500 рублей», — указано в сообщении. В компании обещают компенсировать проезд до места работы и обеспечить униформой специалистов. На предприятии действует акция «приведи друга», говорится в объявлении. Ранее аналитики заявляли о массовом дефиците кадров в Кургане. В регионе работников ищут при помощи сетевых ресурсов. О ситуации на рынке труда URA.RU рассказывали специалисты Avito.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...