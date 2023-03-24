Строительная компания разыскивает специалистов по гальванике в Кургане

25 марта 2023 в 02:02 Размер текста - 17 +

Вахтовиков завлекают на работу регулярными выплатами Фото: Денис Моргунов © URA.RU В компании «Строймаш» набирают специалистов-гальваников для работы вахтовым методом. Соответствующее объявление опубликовано на популярном сайте продаж. «Работа в Курганской области: требуются гальваники на завод. Вахтовый метод. Зарплата: 87 500 рублей», — указано в сообщении. В компании обещают компенсировать проезд до места работы и обеспечить униформой специалистов. На предприятии действует акция «приведи друга», говорится в объявлении. Ранее аналитики заявляли о массовом дефиците кадров в Кургане. В регионе работников ищут при помощи сетевых ресурсов. О ситуации на рынке труда URA.RU рассказывали специалисты Avito.

В компании «Строймаш» набирают специалистов-гальваников для работы вахтовым методом. Соответствующее объявление опубликовано на популярном сайте продаж. «Работа в Курганской области: требуются гальваники на завод. Вахтовый метод. Зарплата: 87 500 рублей», — указано в сообщении. В компании обещают компенсировать проезд до места работы и обеспечить униформой специалистов. На предприятии действует акция «приведи друга», говорится в объявлении. Ранее аналитики заявляли о массовом дефиците кадров в Кургане. В регионе работников ищут при помощи сетевых ресурсов. О ситуации на рынке труда URA.RU рассказывали специалисты Avito.