В Тюмени умер знаменитый журналист

Причиной смерти журналиста могло стать серьезное заболевание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени умер многим известный тележурналист Николай Смирнов. Ему было 43 года. Об этой трагедии 25 марта сообщили близкие мужчины. Мужчина рассказывал жителям города новости и вел прямые включения с мест происшествий.

«Боролся честно, стойко и до последнего, но не смог… Сегодня не стало моего брата Смирнова Николая. Невыносимо больно писать эти слова. Мы больше не увидим его хитрого прищура, не услышим его ироничных комментариев. Информация по месту и времени прощания будет позже», — написала в своих социальных сетях сестра журналиста Наталья Смирнова.

После этого в интернете появилось много некрологов от близких тележурналиста. Причиной смерти Николая, вероятно, могло стать серьезное заболевание.

Последние свои годы жизни он работал в медиахолдинге «Сибинформбюро». Телезрителям «Тюменского времени» журналист запомнился прямыми включениями с важных событий и мест происшествий города. В 2022-м году он откровенно признался, что поддерживает спецоперацию на Украине — на это у него, как передавали его коллеги, были личные причины.